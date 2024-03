Стала известна реакция Рахмонова на дерзкий вызов от восходящей звезды UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) ответил на дерзкий вызов от проспекта полусреднего веса UFC из Австралии Джека Деллы Маддалены (17-2), передают Vesti.kz.

I respect your courage and confidence Jack, but you will face the same fate as my previous opponents