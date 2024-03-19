Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

В UFC объявили о разработке боя Рахмонова против бойца из топ-5

В UFC объявили о разработке боя Рахмонова против бойца из топ-5
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Австралийский боец смешанных единоборств (ММА) Джек Делла Маддалена (17-2), выступающий в UFC в полусредней весовой категории, высказался о потенциальном поединке с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), передают Vesti.kz.

По его словам, их поединок уже находится в разработке. Ранее Маддалена заявил, что с Рахмоновым они могут встретиться в октагоне в августе.

"Не знаю, почему всех так удивляет мой вызов Шавкату. Я бросаю их чуть ли не с момента победы на "Шоу претендентов" или с первой победы в UFC. Я постоянно слежу за ним и вижу: он молод, мы с ним примерно одного возраста, он финиширует абсолютно всех соперников, это самый тяжелый бой в дивизионе - и это то, что мне и нужно.

Официального запроса от UFC не было, но я думаю, там понимают, что наш бой с Шавкатом неизбежен. Они ждут правильного времени, а я считаю, что сейчас правильное время! Мое мнение: это лучший из возможных претендентских боев в UFC.

Я видел твит Шавката, где он ответил на мой вызов. Отлично! Мне он напоминает злодея из "Джеймса Бонда", а я себя ощущаю Джеймсом Бондом. Это был великолепный ответ от него. Я не знаю, как это все работает, но по моим ощущениям - наш бой в разработке.

Я читал, что Шавкат хочет побиться в начале августа, потому что ему нужно залечить травму. У меня сейчас тоже травма, но, думаю, что к началу августа я буду в порядке", - сказал Маддалена в интервью ESPN.

Шавкат Рахмонов "получил" бой за титул UFC: есть дата и соперник

Напомним, Маддалена бросил вызов Рахмонову после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом (22-7) на турнире UFC 299, который прошел 10 марта в Майами (США, штат Флорида). Казахстанец ответил ему.

Благодаря этому успеху австралиец взлетел на пятое место UFC полусреднего веса, где Рахмонов замыкает тройку лучших.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика

Реклама

Новости
Сегодня , 12:48
UFC
©X/Fight24.pl Первый турнир UFC в Казахстане: как и почему он сорвался?
Сегодня , 11:51
UFC
©UFC Казахстанцы "атаковали" нового соперника Рахмонова: он ответил фразой Головкина
Сегодня , 11:33
UFC
©Vesti.kz, Турар Казангапов В UFC объявили о разработке боя Рахмонова против бойца из топ-5
Сегодня , 09:48
UFC
©instagram.com/michaelvenompage Дебютант UFC передумал драться с Рахмоновым? Угрожал нокаутом
Сегодня , 08:00
UFC
©UFC Боец из топ-5 UFC пригрозил Рахмонову и объявил дату боя
Вчера , 20:49
UFC
©twitter.com/mcgregorufc22 Чемпион UFC захотел подраться с Макгрегором
Вчера , 11:23
UFC
©instagram.com/thenotoriousmma/ Конор Макгрегор раскрыл детали контракта с UFC
17 марта, 08:40
UFC
©Кадр из видео Участники соглавного боя UFC устроили потасовку после вердикта судей (Видео)
17 марта, 08:18
UFC
©instagram.com/josealdojunioroficial Легенда UFC возвращается в октагон: есть дата и соперник
17 марта, 07:59
UFC
©twitter.com/UFCNews Неожиданное событие произошло на турнире UFC: подробности
17 марта, 07:40
UFC
©Кадр из видео Соперника казахстанца по дебютному бою в UFC финишировали в первом раунде
17 марта, 07:17
UFC
©UFCRussia Сабмишеном завершился главный бой тяжеловесов на UFC Vegas 88
16 марта, 14:50
UFC
©UFC Усману предложили бой с Рахмоновым. Его реакция удивила всех
15 марта, 14:45
UFC
©UFC Алмабаева сравнили с Рахмоновым после второй победы в UFC
14 марта, 19:19
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Новую угрозу Рахмонова в UFC назвали мусором
14 марта, 18:33
UFC
©IG/michaelvenompage Яркий дебютант UFC хочет нокаутировать Рахмонова. Он опасен и регулярно вырубает соперников
14 марта, 16:55
UFC
©Кадр из видео UFC выдвинул жесткое условие бойцу из Казахстана
14 марта, 10:45
UFC
©Vesti.kz, Турар Казангапов UFC предложили соперника для Рахмонова с выходом на титульник
13 марта, 20:20
UFC
©UFC Рахмонов? Назван возможный соперник Чимаева
13 марта, 19:25
UFC
©UFC Алмабаеву назвали главное условия попадания в топ-15 рейтинга UFC
13 марта, 12:55
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Вскрылась неприятная правда о Шавкате Рахмонове
13 марта, 12:17
UFC
©UFC Russia Соперник Рахмонова получил страшную травму. Бой откладывается?
13 марта, 11:14
UFC
©Vesti.kz/Turar Kazangapov Назван победитель дикого боя в UFC с участием Шавката Рахмонова
12 марта, 23:31
UFC
©UFC Противостояние Яна с обидчиком казахстанца назвали супербоем в UFC
12 марта, 14:54
UFC
©UFC.com Чемпион UFC на спор "сломал" ногу фанату: видео
12 марта, 14:15
UFC
©mmajunkie.usatoday.com Казах получил плохие новости от UFC после второй победы
12 марта, 13:22
UFC
©mmajunkie.usatoday.com Асу Алмабаев "получил" третий бой в UFC: есть соперник, дата и место
12 марта, 12:40
UFC
©UFC Бросивший вызов Рахмонову боец взлетел в рейтинге UFC
12 марта, 10:41
UFC
©UFC Чего не хватает Алмабаеву в UFC? После двух побед соперники будут сильнее
12 марта, 08:01
UFC
Vesti.kz©Turar Kazangapov Шавката Рахмонова лишили боя с восходящей звездой UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus