Назван лучший боксер Казахстана среди любителей

Авторитетный портал BoxRec.com опубликовал обновленный рейтинг лучших казахстанских боксеров среди любителей, передают Vesti.kz.

Первое место занял бронзовый призер Олимпиады-2020 Сакен Бибосынов, выступающий в в весовой категории до 51 килограмма. Его рекорд в любителях составляет 69-21. Бибосынов - чемпион мира 2021 года и бронзовый призер ЧМ-2019.

На второй строчке расположился капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов (72 кг) с рекордом 99-20. Он является действующим чемпионом мира, а также чемпионом Азии-2022.

Замыкает тройку лучших боксеров Казахстана Махмуд Сабырхан (66-8). "Казахский Ломаченко", выступающий в весе до 57 килограммов, является чемпионом мира 2023 года, серебряным призером ЧМ-2021 и чемпионата Азии-2022.

Также в топ-10 входят Нурбек Оралбай (56-14), Серик Темиржанов (49-21), Санжар Ташкенбай (38-6), Дулат Бекбауов (38-15), Айбек Оралбай (53-7), Ертуган Зейнуллинов (31-13) и Бекзад Нурдаулетов (51-15).