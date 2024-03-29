Ангелина Лукас получила шанс отобраться на Олимпиаду-2024

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас проведет спарринг-матчи вместе с другими представительницами сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
Тренерский совет женской сборной Казахстана утвердил состав боксерш, приглашенных на спарринг-матчи, которые пройдут в Астане с 8 по 10 апреля.
По итогам спаррингов тренерский совет определит спортсменок, которые примут участие в Мировом отборочном турнире, который пройдет в Бангкоке (Таиланд). Соответственно, боксерши должны соответствовать своим весовым категориям, поскольку перед важным поединком проводятся спарринги. Однако допускается небольшое изменение веса.
На спарринги были приглашены 16 боксеров в четырех весовых категориях. Среди них - Анджелина Лукас (54 кг). В весовой категории 60 кг спарринг не был организован. Ведь Римма Волосенко, получившая травму во время отборочного турнира в Италии, до сих пор не подписала контракт. Поэтому тренерский совет включил в число боксеров, которые могут участвовать в соревнованиях в Бангкоке, и Волосенко, и ее главную конкурентку Викторию Графееву. Кто примет участие в отборочном турнире, будет объявлено позже во время сборов.
50 кг:
Назим Кызайбай (1993)
Алуа Балкибекова (1996)
54 кг:
Анель Сакыш (2000)
Жайна Шекербекова (1989)
Ангелина Лукас (1997)
Балауса Муздиман (1997)
Элина Базарова (2004)
Улжан Сарсенбек (2005)
Сымбат Алиаскар (2004)
66 кг:
Жасмин Кизатова (2002)
Лаура Есенкелді (2000)
Наталья Богданова (1999)
Дарига Шакимова (1988)
75 кг:
Гүльсая Ержан (2001)
Валентина Хальзова (1996)
Жибек Жараскызы (2003)
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