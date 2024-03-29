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Ангелина Лукас получила шанс отобраться на Олимпиаду-2024

Ангелина Лукас получила шанс отобраться на Олимпиаду-2024
©instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас проведет спарринг-матчи вместе с другими представительницами сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Тренерский совет женской сборной Казахстана утвердил состав боксерш, приглашенных на спарринг-матчи, которые пройдут в Астане с 8 по 10 апреля.

По итогам спаррингов тренерский совет определит спортсменок, которые примут участие в Мировом отборочном турнире, который пройдет в Бангкоке (Таиланд). Соответственно, боксерши должны соответствовать своим весовым категориям, поскольку перед важным поединком проводятся спарринги. Однако допускается небольшое изменение веса.

На спарринги были приглашены 16 боксеров в четырех весовых категориях. Среди них - Анджелина Лукас (54 кг). В весовой категории 60 кг спарринг не был организован. Ведь Римма Волосенко, получившая травму во время отборочного турнира в Италии, до сих пор не подписала контракт. Поэтому тренерский совет включил в число боксеров, которые могут участвовать в соревнованиях в Бангкоке, и Волосенко, и ее главную конкурентку Викторию Графееву. Кто примет участие в отборочном турнире, будет объявлено позже во время сборов.

50 кг:

Назим Кызайбай (1993)

Алуа Балкибекова (1996)

54 кг:

Анель Сакыш (2000)

Жайна Шекербекова (1989)

Ангелина Лукас (1997)

Балауса Муздиман (1997)

Элина Базарова (2004)

Улжан Сарсенбек (2005)

Сымбат Алиаскар (2004)

66 кг:

Жасмин Кизатова (2002)

Лаура Есенкелді (2000)

Наталья Богданова (1999)

Дарига Шакимова (1988)

75 кг:

Гүльсая Ержан (2001)

Валентина Хальзова (1996)

Жибек Жараскызы (2003)

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Лукас Ангелина Олимпиада-2024 женский бокс Кызайбай Назым Балкибекова Алуа

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