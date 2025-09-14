Драмой обернулся бой уникального боксёра из Казахстана в финале ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксёр Торехан Сабырхан провёл финальный бой на чемпионате мира-2025, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 70 килограммов был Севон Окадзава из Японии. Первый раунд со счётом 4:1 достался сопернику казахстанца. Во второй трёхминутке сильнее оказался Сабырхан - 3:2. Таким образом, судьба золотой медали решалась в третьем отрезке, победителем которого стал Торехан (3:2 общий счёт).

На пути к финалу Торехан Сабырхан последовательно одолел Юсефа Ислама Яиша из Алжира в 1/16 финала, затем уверенно прошёл нидерландца Финна Роберта Боса в 1/8, а в четвертьфинале взял верх над французом Маканом Траоре. В полуфинале он одолел англичанина Оделя Камара.

Сабырхан — четырёхкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что является уникальным достижением для континентального бокса. Кроме того, в апреле 2025 года он успешно дебютировал на профессиональном ринге.

Ранее золото Казахстану также принесли Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Алуа Балкибекова и Аида Абикеева. Не обошлось и без потерь - Назым Кызайбай неожиданно уступила в решающем поединке.

Сегодня, 14 сентября, за золотые медали также будут бороться ещё двое казахстанских боксёров. Подробности о расписании поединков и соперниках наших спортсменов можно узнать по ссылке.