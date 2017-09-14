До боя Головкин - Альварес остался 1 день. Последние новости

Специальный дайджест от Vesti.kz.
Сегодня 11:30
Ссылки по теме:
- Головкин должен победить Альвареса за счет опыта и хорошей любительской школы - Марат Мазимбаев
- Мы увидели несколько слабых мест Головкина, которые используем - "Канело"
- Хорошо, что "Канело" использует криокамеру в тренировках. Хорошая закалка, так как Геннадий охладит его - Санчес
Фото с сайта BoxingScene.com
16 сентября в Лас-Вегасе чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) встретится с самым главным соперником в своей карьере мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
Каждый день Vesti.kz знакомили с последними новостями о поединке в специальном дайджесте. И сегодня последний выпуск серии.
Отдельно мы вынесли специальные материалы из Лас-Вегаса, подготовленные нашим корреспондентом.
1. Тренер Головкина Абель Санчес в интервью Vesti.kz рассказал, почему мексиканский стиль GGG лучше, чем у Сауля "Канело" Альвареса.
2. В Лас-Вегасе началась продажа атрибутики на бой Головкин - "Канело". Фоторепортаж с подробностями здесь.
3. Том Леффлер, промоутер Головкина, в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил тем, кто критиковал его за выбор неправильных оппонентов для казахстанского чемпиона. Также он отметил, что казахстанский боксер абсолютно спокоен в преддверии боя с мексиканцем.
4. В продолжении беседы с Санчесом наставник GGG рассказал о питании Головкина перед поединком.
5. Журналист американского боксерского сайта Maxboxing.com Сэм Амарена, работающий в Лас-Вегасе на мероприятиях, приуроченных к бою Головкин - "Канело", в интервью Vesti.kz заявил, что победа в любом случае останется за казахстанцем. По словам специалиста, у Альвареса есть только один маловероятный шанс на победу.
6. Удалось в Вегасе поговорить и с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Бернардом Хопкинсом. По его мнению, решающим фактором в предстоящем поединке станут физические показатели.
7. 22-летний украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук (4-0, 4 КО), который выступит в андеркарте боя Головкин - "Канело", отметил, что ждет от казахстанца, с которым тренируется в одном лагере, только победы.
8. Казахстанский боксер-профессионал, выступавший во втором наилегчайшем весе, экс-чемпион мира Марат Мазимбаев прибыл в Лас-Вегас, чтобы поддержать своего земляка. В интервью корреспонденту Vesti.kz Мазимбаев подчеркнул, что не мог пропустить такое событие.
9. И, конечно же, Vesti.kz побывали на официальной церемонии взвешивания боксеров. Фото и видео здесь.
10. Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев с трибуны арены MGM Grand в Лас-Вегасе поддерживал Головкина во время взвешивания. В интервью корреспонденту Vesti.kz он сообщил, что давно обещал казахстанскому боксеру посетить его поединок.
Ниже предлагаем ознакомиться с другими важными новостями в преддверии поединка.
Победитель боя Головкин - "Канело" получит специальный пояс от WBA
Тренер "Канело" рассказал, сколько мексиканец будет весить в бою с Головкиным
"Общего у Джейкобса с Альваресом только то, что они оба боксеры". Беленький сделал прогноз на бой Головкина с "Канело"
"Приготовимся к драке". Ковалев вылетел из Москвы в Лас-Вегас на бой Головкина с "Канело"
Почему одного из судей боя Головкин - "Канело" называли "сумасшедшим"
Головкин и "Канело" показали одинаковый вес на официальной процедуре взвешивания перед боем
Цитата дня:
"Казахстан, алга! Кто выиграет - знает только бог" - Головкин.
Фото дня
По времени Астаны бой Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября, запланирован на 08:50. В предстоящем поединке казахстанец будет защищать все четыре пояса в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец поставит на кон титул журнала The Ring. Боксеры также выявят линейного чемпиона мира и разыграют специальный пояс WBC. При этом Альварес не собирается претендовать на чемпионский титул WBC из-за конфликта с организацией.
Прямую трансляцию вечера бокса начиная с 06:00 по времени Астаны можно посмотреть здесь.
Каждый день Vesti.kz знакомили с последними новостями о поединке в специальном дайджесте. И сегодня последний выпуск серии.
Отдельно мы вынесли специальные материалы из Лас-Вегаса, подготовленные нашим корреспондентом.
1. Тренер Головкина Абель Санчес в интервью Vesti.kz рассказал, почему мексиканский стиль GGG лучше, чем у Сауля "Канело" Альвареса.
2. В Лас-Вегасе началась продажа атрибутики на бой Головкин - "Канело". Фоторепортаж с подробностями здесь.
3. Том Леффлер, промоутер Головкина, в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил тем, кто критиковал его за выбор неправильных оппонентов для казахстанского чемпиона. Также он отметил, что казахстанский боксер абсолютно спокоен в преддверии боя с мексиканцем.
4. В продолжении беседы с Санчесом наставник GGG рассказал о питании Головкина перед поединком.
5. Журналист американского боксерского сайта Maxboxing.com Сэм Амарена, работающий в Лас-Вегасе на мероприятиях, приуроченных к бою Головкин - "Канело", в интервью Vesti.kz заявил, что победа в любом случае останется за казахстанцем. По словам специалиста, у Альвареса есть только один маловероятный шанс на победу.
6. Удалось в Вегасе поговорить и с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Бернардом Хопкинсом. По его мнению, решающим фактором в предстоящем поединке станут физические показатели.
7. 22-летний украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук (4-0, 4 КО), который выступит в андеркарте боя Головкин - "Канело", отметил, что ждет от казахстанца, с которым тренируется в одном лагере, только победы.
8. Казахстанский боксер-профессионал, выступавший во втором наилегчайшем весе, экс-чемпион мира Марат Мазимбаев прибыл в Лас-Вегас, чтобы поддержать своего земляка. В интервью корреспонденту Vesti.kz Мазимбаев подчеркнул, что не мог пропустить такое событие.
9. И, конечно же, Vesti.kz побывали на официальной церемонии взвешивания боксеров. Фото и видео здесь.
10. Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев с трибуны арены MGM Grand в Лас-Вегасе поддерживал Головкина во время взвешивания. В интервью корреспонденту Vesti.kz он сообщил, что давно обещал казахстанскому боксеру посетить его поединок.
Ниже предлагаем ознакомиться с другими важными новостями в преддверии поединка.
Победитель боя Головкин - "Канело" получит специальный пояс от WBA
Тренер "Канело" рассказал, сколько мексиканец будет весить в бою с Головкиным
"Общего у Джейкобса с Альваресом только то, что они оба боксеры". Беленький сделал прогноз на бой Головкина с "Канело"
"Приготовимся к драке". Ковалев вылетел из Москвы в Лас-Вегас на бой Головкина с "Канело"
Почему одного из судей боя Головкин - "Канело" называли "сумасшедшим"
Головкин и "Канело" показали одинаковый вес на официальной процедуре взвешивания перед боем
Цитата дня:
"Казахстан, алга! Кто выиграет - знает только бог" - Головкин.
Фото дня
По времени Астаны бой Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября, запланирован на 08:50. В предстоящем поединке казахстанец будет защищать все четыре пояса в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец поставит на кон титул журнала The Ring. Боксеры также выявят линейного чемпиона мира и разыграют специальный пояс WBC. При этом Альварес не собирается претендовать на чемпионский титул WBC из-за конфликта с организацией.
Прямую трансляцию вечера бокса начиная с 06:00 по времени Астаны можно посмотреть здесь.