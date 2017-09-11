Санчес рассказал, что ест Головкин перед боем с "Канело", и оценил вес казахстанца

По словам тренера, GGG в отличной форме.
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Абель Санчес. Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz
Абель Санчес, тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, отметил, что в преддверии боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом казахстанец находится в отличной форме и не испытывает проблем с лишним весом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
- Геннадий ест стейки каждый день, - сказал Санчес. - Похоже, что казахстанцы любят много мяса, да?
- Точно.
- Вот он их ест постоянно. И у него сейчас очень хороший вес. Вчера он весил 161 фунт. Небольшая разгрузка сегодня, и завтра он готов. Его вес просто отличный!
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Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости. А узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно здесь.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.