Победитель боя Головкин - "Канело" получит специальный пояс от WBA

На кону поединка теперь восемь титулов.
Сегодня 16:23
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Фото из твиттеры Мендоcы
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила специальный чемпионский пояс для победителя боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
Его особенностью станет изображение обоих боксеров по сторонам пояса. Изображение пояса опубликовано в официальном твиттере президента WBA Жилберто Мендосы.
В предстоящем бою Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира среднем весе - по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. При этом Альварес отказался претендовать на пояс WBC, но выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют специальный пояс WBC, выполненный в мексиканско-казахстанском стиле, и звание линейного чемпиона мира.
Отметим, что специальные пояса WBC и WBA являются "декоративными", то есть они действуют всего один бой и их не надо защищать.
Напомним, что бой Головкина и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, подробнее об этом читайте здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Его особенностью станет изображение обоих боксеров по сторонам пояса. Изображение пояса опубликовано в официальном твиттере президента WBA Жилберто Мендосы.
В предстоящем бою Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира среднем весе - по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. При этом Альварес отказался претендовать на пояс WBC, но выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют специальный пояс WBC, выполненный в мексиканско-казахстанском стиле, и звание линейного чемпиона мира.
Отметим, что специальные пояса WBC и WBA являются "декоративными", то есть они действуют всего один бой и их не надо защищать.
Напомним, что бой Головкина и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, подробнее об этом читайте здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес