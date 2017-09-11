Абель Санчес объяснил, почему Головкин превосходит "Канело" в мексиканском стиле

По словам тренера GGG, мексиканский стиль очень похож на казахстанский.
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Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему мексиканский стиль GGG лучше, чем у Сауля "Канело" Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
- Мексиканский стиль Головкина - как его точнее охарактеризовать?
- Мексиканский стиль - это агрессивно-защитный стиль, который нравится болельщикам. Но я хочу сказать, что мексиканский стиль очень похож на казахстанский стиль. Если говорить о тех казахстанцах, которых я видел на Олимпиаде, которых видел в зале, они очень агрессивно ведут бои. Жаль, что профессиональный бокс в Казахстане не так развит. А мы стараемся доставить удовольствие болельщикам.
- То есть Геннадий боксировал в мексиканском стиле еще до встречи с Вами?
- Хочу сказать, что мне было очень легко донести до него, что я хочу видеть. Потому что у него уже была та самая агрессивность в казахстанском стиле. Он был в Германии три года, и там немного его изменили. Но когда он пришел ко мне, у него была база в виде казахстанского стиля, который я немного трансформировал.
- Когда начался тренировочный лагерь перед боем с Альваресом, над улучшением каких качеств вы с Геннадием стали работать в первую очередь?
- Мы начали лагерь 1 июля. Но это всего лишь продолжение того, что мы делали в прошлом. Отметили, конечно, моменты, которые хотим сделать в этом бою. Но это не работа нескольких недель, мы ведь уже около семи лет вместе. Хочу отметить, что Геннадий на сто процентов верен себе. И он готовится к тому, что может преподнести ему "Канело".
- Почему мексиканский стиль Головкина лучше мексиканского стиля "Канело"?
- Потому что он бьет тяжелее. Потому что казахстанская генетика дала ему очень сильные руки.