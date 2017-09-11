Том Леффлер ответил казахстанским болельщикам на критику за выбор соперников для Головкина

Промоутер отметил, как много было сделано для карьеры GGG.

Том Леффлер, промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил тем, кто критиковал его за выбор неправильных оппонентов для казахстанского чемпиона.

- Казахстанские болельщики давно хотели увидеть большой бой Головкина, и Вас как промоутера многие критиковали до того, как было достигнуто соглашение с командой Альвареса. Что бы Вы им ответили?

- Головкин - суперзвезда. И мы долго создавали эту суперзвезду, много работали, строя его карьеру. Критика в мой адрес либо в адрес менеджмента не совсем обоснована. Потому что соперники старались отклонить бои с ним. Мы делали предложения топовым соперникам, например, были готовы провести бой в Великобритании против Билли Джо Сондерса, предлагали бой "Канело" еще в прошлом году, Карлу Фрочу тоже предлагали организовать встречу у него на родине, Чавесу-младшему предлагали, когда он был в топе. Но даже на пике своей карьеры Геннадию сложно проводить бои с теми, с кем он хочет. Потому что Геннадий отличается от других. Против него боятся выходить на ринг.



Одно дело, когда ты выходишь на ринг против кого-то вроде Флойда Мейвезера-младшего, зная, что можешь проиграть судейским решением. Но другое дело, - когда ты соглашаешься выйти против GGG. Ты знаешь, что очень велика вероятность того, что ты будешь нокаутирован. И поэтому с ним просто не хотят драться. Я думаю, большой бой был с Дэнни Джейкобсом, он прошел в Madison Square Garden, был показан телеканалом HBO по системе PPV, и до этого был бой с Давидом Лемье на этой же арене...То есть мы провели максимально лучшую работу, которая была возможна, с боксерами, которые нашли храбрость выйти против Геннадия. И сейчас вот "Канело" готовится выйти на ринг против него.

Стоит отметить, что экс-чемпион мира во втором среднем весе британский боксер Карл Фроч в очередной раз высказался о Головкине, заявив следующее: "Я слишком большой и слишком сильный для него. Мой рост, дистанция атаки, сила и гранитный подбородок. Как бы он побил меня?"

Ранее Леффлер в интервью Vesti.kz рассказал, почему бой Головкина в Казахстане не состоялся летом, а также когда можно ждать выступление чемпиона на родине.

Напомним, бой Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь . А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.