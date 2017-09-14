Почему одного из судей боя Головкин - "Канело" называли "сумасшедшим"

Главное, что нужно знать о судьях поединка.

Перед боем Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом у многих болельщиков и специалистов вызывает опасение вердикт судей в случае, если победителя придется определять по итогам 12 раундов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто будет принимать это решение и от чьих записок на карточках значит очень и очень многое.



Стоит отметить, что опасения по поводу судейства высказывал и известный российский эксперт в мире бокса Александр Беленький - он считает, что Головкину для победы решением понадобиться как минимум три нокдауна. Похожего мнения придерживается комментатор Григорий Стангрит: "Хотелось бы абсолютного и не предвзятого судейства. На мой взгляд, но не хотелось бы этого, в случае равного боя или с минимальным преимуществом Головкина - ему победу не отдадут. Я могу ошибаться, я хочу ошибаться!".



Еще авторитетнее звучит мнение Эрисланди Лары. Кубинец в 2014 году проиграл Альваресу раздельным решением судей, а недавно выступил с громким заявлением: "Есть одна вещь, которая известна всем про Лас-Вегас - там нельзя победить Альвареса решением. Судьи "обокрали" меня, так почему бы им не сделать этого же с Головкиным? Чтобы победить "Канело", нужно его нокаутировать".



Чаще всех из судей поединка Головкин - Альварес на предыдущих боях мексиканца работал Дэйв Моретти. Американский судья давно входит в число топовых, обслуживая большие поединки. Например, он работал на "бое века" между американцем Флойдом Мейвезером и филиппинцем Мэнни Пакьяо.



Приглашен Моретти и на большую встречу Головкина с Альваресом. GGG в ринге своими глазами Дэйв увидит впервые - ни разу американец не обслуживал поединок казахстанского боксера. То ли дело бои с участием Альваресом - шесть раз приходилось Моретти сидеть неподалеку от ринга и решать судьбу победителя поединков "Канело". Это поединки Альвареса против соотечественников Хулио Сезара Чавеса-младшего и Альфреда Ангуло, пуэрториканца Мигеля Котто, кубинца Эрисланди Лары и все того же Мейвезера.



Что не так с Моретти? Достаточно вспомнить бой "Канело" с Ларой. После того, как рефери в ринге поднял руку мексиканца, многие поединок прозвали "ограблением кубинца". Американец был причастен к событиям того дня. Тогда, 13 июля 2014 года, один судья определил победителем Лару, двое других, в том числе и Моретти, "насчитали" победу Альвареса.



Далее. Поединок за титулы чемпиона WBC и The Ring в среднем весе против Котто. Да, победа мексиканца выглядела не так спорно. Но именно Дэйв Моретти отдал Саулю сразу 11 раундов. Итоговой счет его записки был 119-109. Это самый крупный счет среди всех трех судей.



Пакьяо - Джесси Варгас. Моретти "отличился" и в этом поединке. Его работу в одном СМИ детально разобрали. Под сомнения попали его оценки по раундам, где он шесть из 12 записал за Варгаса. То есть, если бы американец не побывал в нокдауне, Моретти поставил бы ничью. В то же время его коллеги солидарно выставили 118-109 в пользу филиппинца Мэнни. Моретти вновь был объявлен "сумасшедшим". Поэтому был проделан анализ всех раундов того поединка, по результатам которого стала очевидной некомпетентность американского судьи.



Кроме того, в его активе счет 118-110 в пользу Мейвезера в бою против все того же Пакьяо (двое других поставили 116-112). В общем, много эпизодов странного судейства в карьере Моретти. Почитав зарубежную прессу разных лет, нашлись даже такие эпитеты как "самый коррумпированный судья". В статьях приводились различные факты его якобы несправедливости.



Благо двое других судей, которые будут оценивать действо на арене T-Mobile, без таких громких "хвостов". Тем более, что Дон Трелла вовсе никогда не судил бои Альвареса. Зато на его счету два поединка Головкина.







Несколько успокаивает и Эделейд Берд. Она воочию следила за ходом встреч Альвареса с британцем Амиром Ханом. На момент нокаута в ее счете вел Хан, в то время, как остальные судьи отдавали победу "Канело".



В общем, никакой пощады и затяжного Big Drama Show. Точку надо ставить именно нокаутом. Шансы уступить Альваресу судейским решением слишком высоки, ведь Головкин вряд ли вчистую проиграет большинство раундов, а значит упущенная победа и последующий скандал неизбежны. Служители Фемиды в современном боксе чаще и чаще становятся объектом больших скандалов. Нужно брать это во внимание.



Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.



Сам Головкин и его промоутер Том Леффлер сообщили о том, что не беспокоятся о судействе.