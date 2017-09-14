Почему одного из судей боя Головкин - "Канело" называли "сумасшедшим"

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Результаты
Сегодня
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Темиртау 3:2
Номад Горняк 3:4 Б
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Арлан Темиртау 3:2
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Шахтер Д Наполи 2:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Марибор Спартак М 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 19:00
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 13:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Астана Тараз
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 19:00
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 18:00
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 13:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Почему одного из судей боя Головкин - "Канело" называли "сумасшедшим"

Главное, что нужно знать о судьях поединка.

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4 Комментария
Фото с сайта sports.yahoo.com
Фото с сайта sports.yahoo.com

Перед боем Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом у многих болельщиков и специалистов вызывает опасение вердикт судей в случае, если победителя придется определять по итогам 12 раундов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто будет принимать это решение и от чьих записок на карточках значит очень и очень многое. 

Стоит отметить, что опасения по поводу судейства высказывал и известный российский эксперт в мире бокса Александр Беленький - он считает, что Головкину для победы решением понадобиться как минимум три нокдауна. Похожего мнения придерживается комментатор Григорий Стангрит: "Хотелось бы абсолютного и не предвзятого судейства. На мой взгляд, но не хотелось бы этого, в случае равного боя или с минимальным преимуществом Головкина - ему победу не отдадут. Я могу ошибаться, я хочу ошибаться!". 

Еще авторитетнее звучит мнение Эрисланди Лары. Кубинец в 2014 году проиграл Альваресу раздельным решением судей, а недавно выступил с громким заявлением: "Есть одна вещь, которая известна всем про Лас-Вегас - там нельзя победить Альвареса решением. Судьи "обокрали" меня, так почему бы им не сделать этого же с Головкиным? Чтобы победить "Канело", нужно его нокаутировать".

Чаще всех из судей поединка Головкин - Альварес на предыдущих боях мексиканца работал Дэйв Моретти. Американский судья давно входит в число топовых, обслуживая большие поединки. Например, он работал на "бое века" между американцем Флойдом Мейвезером и филиппинцем Мэнни Пакьяо

Приглашен Моретти и на большую встречу Головкина с Альваресом. GGG в ринге своими глазами Дэйв увидит впервые - ни разу американец не обслуживал поединок казахстанского боксера. То ли дело бои с участием Альваресом - шесть раз приходилось Моретти сидеть неподалеку от ринга и решать судьбу победителя поединков "Канело". Это поединки Альвареса против соотечественников Хулио Сезара Чавеса-младшего и Альфреда Ангуло, пуэрториканца Мигеля Котто, кубинца Эрисланди Лары и все того же Мейвезера. 

Что не так с Моретти? Достаточно вспомнить бой "Канело" с Ларой. После того, как рефери в ринге поднял руку мексиканца, многие поединок прозвали "ограблением кубинца". Американец был причастен к событиям того дня. Тогда, 13 июля 2014 года, один судья определил победителем Лару, двое других, в том числе и Моретти, "насчитали" победу Альвареса.

Далее. Поединок за титулы чемпиона WBC и The Ring в среднем весе против Котто. Да, победа мексиканца выглядела не так спорно. Но именно Дэйв Моретти отдал Саулю сразу 11 раундов. Итоговой счет его записки был 119-109. Это самый крупный счет среди всех трех судей.

Пакьяо - Джесси Варгас. Моретти "отличился" и в этом поединке. Его работу в одном СМИ детально разобрали. Под сомнения попали его оценки по раундам, где он шесть из 12 записал за Варгаса. То есть, если бы американец не побывал в нокдауне, Моретти поставил бы ничью. В то же время его коллеги солидарно выставили 118-109 в пользу филиппинца Мэнни. Моретти вновь был объявлен "сумасшедшим". Поэтому был проделан анализ всех раундов того поединка, по результатам которого стала очевидной некомпетентность американского судьи.

Кроме того, в его активе счет 118-110 в пользу Мейвезера в бою против все того же Пакьяо (двое других поставили 116-112). В общем, много эпизодов странного судейства в карьере Моретти. Почитав зарубежную прессу разных лет, нашлись даже такие эпитеты как "самый коррумпированный судья". В статьях приводились различные факты его якобы несправедливости.

Благо двое других судей, которые будут оценивать действо на арене T-Mobile, без таких громких "хвостов". Тем более, что Дон Трелла вовсе никогда не судил бои Альвареса. Зато на его счету два поединка Головкина.



Несколько успокаивает и Эделейд Берд. Она воочию следила за ходом встреч Альвареса с британцем Амиром Ханом. На момент нокаута в ее счете вел Хан, в то время, как остальные судьи отдавали победу "Канело".

В общем, никакой пощады и затяжного Big Drama Show. Точку надо ставить именно нокаутом. Шансы уступить Альваресу судейским решением слишком высоки, ведь Головкин вряд ли вчистую проиграет большинство раундов, а значит упущенная победа и последующий скандал неизбежны. Служители Фемиды в современном боксе чаще и чаще становятся объектом больших скандалов. Нужно брать это во внимание. 

Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.

Сам Головкин и его промоутер Том Леффлер сообщили о том, что не беспокоятся о судействе.

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Dake;) Вчера 23:00
Статус: Профи
Рейтинг: 389
Продажный чел
Ответить 0
 
Naiman Вчера 23:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 731
Это на руку Головкину
Ответить -3
 
KAIRAT Вчера 23:21
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6671
Зная что за фрукт этот судья почему же дают е у обслуживать топ поединки?
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 23:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1230
Мне кажется наши закапают моретти если что-то пойдет не так))) ахах
Ответить 0
 