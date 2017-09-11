До боя Головкин - Альварес осталось 2 дня. Последние новости

Специальный дайджест от Vesti.kz.
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16 сентября в Лас-Вегасе чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) встретится с самым главным соперником в своей карьере мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
Каждый день Vesti.kz будут знакомить с последними новостями о поединке в специальном дайджесте, новый выпуск которого перед вами.
1. Головкин рассказал о своем режиме дня. Более того, он подробно затронул тему питания во время тренировочного процесса, а также поделился "секретом" решения проблем с лишним весом.
2. Казахстанцы решили организовать шествие по Лас-Вегасу в поддержку Геннадия Головкина перед боем с мексиканцем. Об этом в своем Фейсбуке написал известный бизнесмен, популярный блогер и меценат Кайрат Кудайберген. Подробнее об этом здесь.
3. Известный российский комментатор Борис Скрипко назвал GGG своим любимцем. В грядущем поединке он всецело будет поддерживать казахстанского боксера.
4. Сайт телеканала ESPN опубликовал прогнозы своих экспертов по поводу победителя боя Головкин - Альварес. Мнения разделились. Причем большинство проголосовало за победу "Канело".
5. Vesti.kz подготовили большой фоторепортаж прямо из Лас-Вегаса. Как город готовится к поединку, можно посмотреть здесь.
6. Американский специалист, легендарный тренер-ветеран Фредди Роуч сделал свой выбор. По его мнению, GGG одержит победу. Свое мнение он подкрепляет тем, что команда мексиканца могла недооценить казахстанского боксера после его встречи с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
7. Зато украинский боксер Василий Ломаченко не смог выбрать явного фаворита. Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе в пользу "Канело" назвал его оборонительные навыки, а на стороне GGG - мощь.
8. Присоединился ко всем, кто решил смотреть бой Головкин - Альварес и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Такое событие для казахстанцев. Это собирает всех у телевизоров. Наш земляк GGG гремит! Эта встреча очень важна, мексиканец Альварес - очень знаменитый человек тоже, боксер высшего класса. Но этот поединок дает возможность, при условиях победы, а мы верим, что победит наш Головкин, он станет королем профессионального бокса в среднем весе. Окажется наравне с Мохаммедом Али, Тайсоном. Это для него очень важно. Давайте все пожелаем ему больших успехов. Я буду смотреть, несмотря на то, что буду с визитом у наших соседей в это время. Будем все болеть за него".
9. Заслуженный тренер Казахстана по боксу Игорь Фель предрекает победу Головкина нокаутом после шестого раунда.
10. "Я буду болеть за Головкина. Он - супербоец и большая звезда". Это слова временного чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола.
11. Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Шугар Рэй Леонард разобрал действия соперников в поединке Головкин - Альварес.
"Я думаю, Головкин владеет огромной ударной силой. Его стратегия поэтапно выискивать "подход" к противникам, аккуратно, пробными ударами. Он будет использовать джебы и прижимать к углу - удар в тело, левый хук и комбинации.
Теперь о "Канело". Он очень умный и техничный боец. Он невысокого роста. Поэтому ему нужно провести пару джебов, и когда Головкин раскроется, нужно бить на поражение. В этот момент, когда Головкин ощутит боль, "Канело" нужно добивать его".
12. Vesti.kz подготовили подробный материал об андеркарте вечера бокса в Лас-Вегасе. О том, кто будет драться и с кем, написано здесь.
13. В социальной сети твиттер появились специальные эмодзи в честь предстоящего события. Если в твите написать официальные хэштеги боксеров #GGG и #Canelo, появится специальный смайлик.
14. Казахстанские болельщики могут бесплатно посетить официальное взвешивание перед боем Головкин - Альварес. Начало в 12:00 (по времени Астаны - 01:00 16 сентября) по местному времени, но лучше прийти заранее, чтобы занять хорошие места. Обязательно наличие с собой казахстанских флагов или атрибутики с символикой GGG. Приветствуется умение громко болеть, чтобы дать достойный отпор шумным мексиканским фанатам.
15. Известный российский комментатор и основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит высказал свое мнение относительно поединка в Лас-Вегасе. По его мнению, главная опасность для GGG - судьи.
16. Тем временем сам Головкин не переживает по поводу судейской бригады.
"Я уважаю спорт и верю, что все судьи так же уважают бокс. Если что-то пойдет не так, будет очень плохо. И это касается не лично меня, а всей истории бокса. Верю, все пройдет честно".
17. Том Леффлер, промоутер Головкина, в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему бой в Казахстане не состоялся летом, а также о том, когда можно ждать выступление чемпиона на родине.
Фото дня
Цитата дня:
"Головкин - пример того, как, будучи многократным чемпионом мира, не снижать планку требований к себе и тренироваться гораздо упорнее начинающих боксеров", - Мурат Гассиев.
По времени Астаны бой Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября. В предстоящем поединке казахстанец будет защищать все четыре пояса в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец поставит на кон титул журнала The Ring. Боксеры также выявят линейного чемпиона мира и разыграют специальный пояс WBC. При этом Альварес не собирается претендовать на чемпионский титул WBC из-за конфликта с организацией.
Где посмотреть бой Головкин - "Канело" Альварес
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