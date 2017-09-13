В бою Головкин - "Канело" увидим кровь, потому что боксировать будут настоящие мужики - тренер

По мнению специалиста, развязка боя наступит в седьмом-восьмом раунде.
Вчера 18:32
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Фото с сайтаHBO.com
О предстоящем поединке Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса в Лас-Вегасе рассуждают все кому не лень. Но мы решили дать слово имеющему непосредственное отношение к боксу, а именно заслуженному тренеру Казахстана Игорю Фелю. И вот что он рассказал Vesti.kz.
- Болельщики увидят в деле сильнейших боксеров последнего десятилетия. Недавно прошел чемпионат мира в Гамбурге. Кто-то как узбеки дрались и рубились, а кто-то как кубинцы хитрили, а в Лас-Вегасе состоится бой двух отважных мужчин. И в нем не удастся схитрить или отступить.
У каждого из боксеров будут свои задумки, наработки. Получим удовольствие от настоящего и конкурентного поединка. Думаю, увидим кровь, а также повреждения на лицах боксеров, как это показывают в фильмах. Все будет в реалии. Как-никак Альварес - не мальчик для битья. Как казахстанец, как казах, как знающий Гену с детских лет рассчитываю увидеть победу Головкина. Как специалист могу сказать, что шансы в этом поединке 70 на 30 процентов в пользу Геннадия, - рассказал Фель.
- Боксеры пройдут полную дистанцию боя, или же кто-то из них закончит его нокаутом?
- Полагаю, Головкин отправит в нокаут Альвареса. После шестого раунда, может в седьмом-восьмом. Надо понимать, что "Канело" - серьезный оппонент, доказавший не словом, а делом, что является боксером высокого класса. Поэтому этот бой быстро не закончится. Это будет борьба школ, борьба мозгов - бой в полном смысле этого слова.
- Некоторые болельщики и специалисты, в том числе казахстанские, не исключают и возможное поражение Головкина...
- Я про что и говорю, это будет конкурентный поединок. Ведь и Альварес считается бьющим бойцом и бьет очень жестко. Неслучайно у него больше нокаутов, чем у Головкина. И вспомните, как он "прихлопнул" Амира Хана в предпоследнем бою, причем олимпийского призера. Ну, и не будем забывать, что мексиканцы - духовитые боксеры. Хлебом не корми, дай им только подраться. Средняя дистанция - это их конек. Они моторные, бьют бам-бам. Как гражданин своей страны, я переживаю за этот бой. А как специалист, я уверен в победе Головкина. Двоякое чувство.
- Не дай Бог, чтобы Гена проиграл. Но в боксе все может быть. В случае неудачи, этот поединок станет последним в карьере Головкина?
- Нет. Это все разговоры. Не знаю, кому они выгодны. Может, это специально делается для Альвареса: мол, Головкин уже не молод, и его можно победить. При любом раскладе это не последний бой Головкина, потому что сейчас он находится в расцвете сил, в самом соку, как говорится.
- Кто сильнее бьет - Головкин или "Канело"?
- Головкин. Сила удара у Гены будет повыше. И это не только мое мнение. Посмотрите, что обычно говорили после поражения его соперники. То перчатки у него были не те, то еще что-то. Это свидетельствует о качестве и силе ударов, в результате чего соперникам казалось, что Гена бил голым кулаком. За это нужно поблагодарить его тренеров, а именно за качественно поставленные удары. Плюс физиология, Боженька сверху дунул, отчего Головкин и от природы сильно бьет.
- Есть мнение, что Альварес быстрее Головкина. Разделяете его?
- Будем так говорить, "Канело" не быстрее, а повзрывнее будет, а Гена все делает тактически грамотно. Не везде и всегда можно нанести много быстрых ударов по защите. Лучше вместо всего этого нанести два точных и качественных удара. Гена - более размеренный, более четкий и более точный боксер. Как сложится бой, мы не знаем. Но каждый боксирует так, как позволяет соперник. То есть нас ждет противостояние двух школ, двух характеров, двух мужиков. Этот бой с амбициями.
- Ожидаете увидеть шахматный бой или подобие уличной драки?
- Не будет боя с беготней назад. Жду серьезную схватку техничных и сильно бьющих боксеров. Может и получится поединок близкий к уличной драке, потому что это будет "заруба".
- Явно этот поединок не будет похож на шоу с участием Мейвезера и МакГрегора.
- Конечно. Настоящие специалисты, эксперты, болельщики и ценители бокса потом скажут, вот это стоило посмотреть. Я как тренер, например, понимаю, почему рефери остановил поединок после скользящих ударов Мейвезера по МакГрегору, в таких моментах незачем позволять "убивать" соперника, когда есть понимание, что через несколько секунд может последовать такой удар, что человек лишится здоровья. Хотя 90 процентов зрителей пришли на этой бой за кровью и остались разочарованными тем, что ее не увидели. В Лас-Вегасе все будет по-другому, там будет рубка.
Отметим, что поединок между Головкиным и "Канело" станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
Бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.
С точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.
- Болельщики увидят в деле сильнейших боксеров последнего десятилетия. Недавно прошел чемпионат мира в Гамбурге. Кто-то как узбеки дрались и рубились, а кто-то как кубинцы хитрили, а в Лас-Вегасе состоится бой двух отважных мужчин. И в нем не удастся схитрить или отступить.
У каждого из боксеров будут свои задумки, наработки. Получим удовольствие от настоящего и конкурентного поединка. Думаю, увидим кровь, а также повреждения на лицах боксеров, как это показывают в фильмах. Все будет в реалии. Как-никак Альварес - не мальчик для битья. Как казахстанец, как казах, как знающий Гену с детских лет рассчитываю увидеть победу Головкина. Как специалист могу сказать, что шансы в этом поединке 70 на 30 процентов в пользу Геннадия, - рассказал Фель.
- Боксеры пройдут полную дистанцию боя, или же кто-то из них закончит его нокаутом?
- Полагаю, Головкин отправит в нокаут Альвареса. После шестого раунда, может в седьмом-восьмом. Надо понимать, что "Канело" - серьезный оппонент, доказавший не словом, а делом, что является боксером высокого класса. Поэтому этот бой быстро не закончится. Это будет борьба школ, борьба мозгов - бой в полном смысле этого слова.
- Некоторые болельщики и специалисты, в том числе казахстанские, не исключают и возможное поражение Головкина...
- Я про что и говорю, это будет конкурентный поединок. Ведь и Альварес считается бьющим бойцом и бьет очень жестко. Неслучайно у него больше нокаутов, чем у Головкина. И вспомните, как он "прихлопнул" Амира Хана в предпоследнем бою, причем олимпийского призера. Ну, и не будем забывать, что мексиканцы - духовитые боксеры. Хлебом не корми, дай им только подраться. Средняя дистанция - это их конек. Они моторные, бьют бам-бам. Как гражданин своей страны, я переживаю за этот бой. А как специалист, я уверен в победе Головкина. Двоякое чувство.
- Не дай Бог, чтобы Гена проиграл. Но в боксе все может быть. В случае неудачи, этот поединок станет последним в карьере Головкина?
- Нет. Это все разговоры. Не знаю, кому они выгодны. Может, это специально делается для Альвареса: мол, Головкин уже не молод, и его можно победить. При любом раскладе это не последний бой Головкина, потому что сейчас он находится в расцвете сил, в самом соку, как говорится.
- Кто сильнее бьет - Головкин или "Канело"?
- Головкин. Сила удара у Гены будет повыше. И это не только мое мнение. Посмотрите, что обычно говорили после поражения его соперники. То перчатки у него были не те, то еще что-то. Это свидетельствует о качестве и силе ударов, в результате чего соперникам казалось, что Гена бил голым кулаком. За это нужно поблагодарить его тренеров, а именно за качественно поставленные удары. Плюс физиология, Боженька сверху дунул, отчего Головкин и от природы сильно бьет.
- Есть мнение, что Альварес быстрее Головкина. Разделяете его?
- Будем так говорить, "Канело" не быстрее, а повзрывнее будет, а Гена все делает тактически грамотно. Не везде и всегда можно нанести много быстрых ударов по защите. Лучше вместо всего этого нанести два точных и качественных удара. Гена - более размеренный, более четкий и более точный боксер. Как сложится бой, мы не знаем. Но каждый боксирует так, как позволяет соперник. То есть нас ждет противостояние двух школ, двух характеров, двух мужиков. Этот бой с амбициями.
- Ожидаете увидеть шахматный бой или подобие уличной драки?
- Не будет боя с беготней назад. Жду серьезную схватку техничных и сильно бьющих боксеров. Может и получится поединок близкий к уличной драке, потому что это будет "заруба".
- Явно этот поединок не будет похож на шоу с участием Мейвезера и МакГрегора.
- Конечно. Настоящие специалисты, эксперты, болельщики и ценители бокса потом скажут, вот это стоило посмотреть. Я как тренер, например, понимаю, почему рефери остановил поединок после скользящих ударов Мейвезера по МакГрегору, в таких моментах незачем позволять "убивать" соперника, когда есть понимание, что через несколько секунд может последовать такой удар, что человек лишится здоровья. Хотя 90 процентов зрителей пришли на этой бой за кровью и остались разочарованными тем, что ее не увидели. В Лас-Вегасе все будет по-другому, там будет рубка.
Отметим, что поединок между Головкиным и "Канело" станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
Бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.
С точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.