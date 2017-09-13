В бою Головкин - "Канело" увидим кровь, потому что боксировать будут настоящие мужики - тренер

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

В бою Головкин - "Канело" увидим кровь, потому что боксировать будут настоящие мужики - тренер

По мнению специалиста, развязка боя наступит в седьмом-восьмом раунде.

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1 Комментариев
Фото с сайтаHBO.com
Фото с сайтаHBO.com
О предстоящем поединке Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса в Лас-Вегасе рассуждают все кому не лень. Но мы решили дать слово имеющему непосредственное отношение к боксу, а именно заслуженному тренеру Казахстана Игорю Фелю. И вот что он рассказал Vesti.kz

- Болельщики увидят в деле сильнейших боксеров последнего десятилетия. Недавно прошел чемпионат мира в Гамбурге. Кто-то как узбеки дрались и рубились, а кто-то как кубинцы хитрили, а в Лас-Вегасе состоится бой двух отважных мужчин. И в нем не удастся схитрить или отступить.

У каждого из боксеров будут свои задумки, наработки. Получим удовольствие от настоящего и конкурентного поединка. Думаю, увидим кровь, а также повреждения на лицах боксеров, как это показывают в фильмах. Все будет в реалии. Как-никак Альварес - не мальчик для битья. Как казахстанец, как казах, как знающий Гену с детских лет рассчитываю увидеть победу Головкина. Как специалист могу сказать, что шансы в этом поединке 70 на 30 процентов в пользу Геннадия, - рассказал Фель.

- Боксеры пройдут полную дистанцию боя, или же кто-то из них закончит его нокаутом?

- Полагаю, Головкин отправит в нокаут Альвареса. После шестого раунда, может в седьмом-восьмом. Надо понимать, что "Канело" - серьезный оппонент, доказавший не словом, а делом, что является боксером высокого класса. Поэтому этот бой быстро не закончится. Это будет борьба школ, борьба мозгов - бой в полном смысле этого слова.

- Некоторые болельщики и специалисты, в том числе казахстанские, не исключают и возможное поражение Головкина...

- Я про что и говорю, это будет конкурентный поединок. Ведь и Альварес считается бьющим бойцом и бьет очень жестко. Неслучайно у него больше нокаутов, чем у Головкина. И вспомните, как он "прихлопнул" Амира Хана в предпоследнем бою, причем олимпийского призера. Ну, и не будем забывать, что мексиканцы - духовитые боксеры. Хлебом не корми, дай им только подраться. Средняя дистанция - это их конек. Они моторные, бьют бам-бам. Как гражданин своей страны, я переживаю за этот бой. А как специалист, я уверен в победе Головкина. Двоякое чувство. 

- Не дай Бог, чтобы Гена проиграл. Но в боксе все может быть. В случае неудачи, этот поединок станет последним в карьере Головкина?

- Нет. Это все разговоры. Не знаю, кому они выгодны. Может, это специально делается для Альвареса: мол, Головкин уже не молод, и его можно победить. При любом раскладе это не последний бой Головкина, потому что сейчас он находится в расцвете сил, в самом соку, как говорится.

- Кто сильнее бьет - Головкин или "Канело"?

- Головкин. Сила удара у Гены будет повыше. И это не только мое мнение. Посмотрите, что обычно говорили после поражения его соперники. То перчатки у него были не те, то еще что-то. Это свидетельствует о качестве и силе ударов, в результате чего соперникам казалось, что Гена бил голым кулаком. За это нужно поблагодарить его тренеров, а именно за качественно поставленные удары. Плюс физиология, Боженька сверху дунул, отчего Головкин и от природы сильно бьет.  

- Есть мнение, что Альварес быстрее Головкина. Разделяете его?

- Будем так говорить, "Канело" не быстрее, а повзрывнее будет, а Гена все делает тактически грамотно. Не везде и всегда можно нанести много быстрых ударов по защите. Лучше вместо всего этого нанести два точных и качественных удара. Гена - более размеренный, более четкий и более точный боксер. Как сложится бой, мы не знаем. Но каждый боксирует так, как позволяет соперник. То есть нас ждет противостояние двух школ, двух характеров, двух мужиков. Этот бой с амбициями.

- Ожидаете увидеть шахматный бой или подобие уличной драки?

- Не будет боя с беготней назад. Жду серьезную схватку техничных и сильно бьющих боксеров. Может и получится поединок близкий к уличной драке, потому что это будет "заруба". 

- Явно этот поединок не будет похож на шоу с участием Мейвезера и МакГрегора. 

- Конечно. Настоящие специалисты, эксперты, болельщики и ценители бокса потом скажут, вот это стоило посмотреть. Я как тренер, например, понимаю, почему рефери остановил поединок после скользящих ударов Мейвезера по МакГрегору, в таких моментах незачем позволять "убивать" соперника, когда есть понимание, что через несколько секунд может последовать такой удар, что человек лишится здоровья. Хотя 90 процентов зрителей пришли на этой бой за кровью и остались разочарованными тем, что ее не увидели. В Лас-Вегасе все будет по-другому, там будет рубка. 

Отметим, что поединок между Головкиным и "Канело" станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.

Бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.

С точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.  
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Шах Ермекулы Вчера 22:28
Статус: Чемпион мира
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