Эксперты ESPN определились с победителем боя Головкин - Альварес

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Арена T-Mobile в Лас-Вегасе. Фото: Vesti.kz/ Турара Казангапова©
Сайт телеканала ESPN опубликовал прогнозы своих экспертов по поводу победителя боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, большинство экспертов - девять из 14 - склоняются к победе "Канело". Причем многие из них ставят на победу мексиканца решением судей.
Дэн Рафаэль (ESPN.com) - Победа Головкина решением
Ник Паркинсон (ESPN UK) - Победа GGG решением
Тедди Атлас (ESPN TV) - Победа Альвареса раздельным решением
Найджел Коллинс (ESPN.com) - Победа "Канело" решением
Эрик Раскин (HBO Boxing) - Победа Альвареса решением
Сальвадор Родригес (ESPNdeportes.com) - Победа "Канело" единогласным решением
Джо Кортес (ESPN Deportes) - Победа Альвареса решением
Клаудиа Трехос (ESPNdeportes.com) - Победа "Канело" раздельным решением
Бернардо Пилатти (ESPNdeportes.com) - Победа Головкина нокаутом
Карлос Нава (ESPNdeportes.com) - Победа Альвареса решением
Карлос Нарвэз (ESPNdeportes.com) - Победа Головкина нокаутом
Леопольдо Гонсалес (ESPN Deportes/Noche de Combates) - Победа Головкина техническим нокаутом
Делвин Родригес (ESPN Deportes) - Победа "Канело" решением
Пабло Вируега (ESPN Deportes) - Победа Альвареса нокаутом
Поединок между Альваресом и Головкиным станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
Бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.
Ранее стали известны гарантированные гонорары Головкина и Альвареса за бой. Подробнее можно прочитать здесь.
Так, большинство экспертов - девять из 14 - склоняются к победе "Канело". Причем многие из них ставят на победу мексиканца решением судей.
Дэн Рафаэль (ESPN.com) - Победа Головкина решением
Ник Паркинсон (ESPN UK) - Победа GGG решением
Тедди Атлас (ESPN TV) - Победа Альвареса раздельным решением
Найджел Коллинс (ESPN.com) - Победа "Канело" решением
Эрик Раскин (HBO Boxing) - Победа Альвареса решением
Сальвадор Родригес (ESPNdeportes.com) - Победа "Канело" единогласным решением
Джо Кортес (ESPN Deportes) - Победа Альвареса решением
Клаудиа Трехос (ESPNdeportes.com) - Победа "Канело" раздельным решением
Бернардо Пилатти (ESPNdeportes.com) - Победа Головкина нокаутом
Карлос Нава (ESPNdeportes.com) - Победа Альвареса решением
Карлос Нарвэз (ESPNdeportes.com) - Победа Головкина нокаутом
Леопольдо Гонсалес (ESPN Deportes/Noche de Combates) - Победа Головкина техническим нокаутом
Делвин Родригес (ESPN Deportes) - Победа "Канело" решением
Пабло Вируега (ESPN Deportes) - Победа Альвареса нокаутом
Поединок между Альваресом и Головкиным станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
Бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.
Ранее стали известны гарантированные гонорары Головкина и Альвареса за бой. Подробнее можно прочитать здесь.