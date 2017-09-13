Озвучены гарантированные гонорары Головкина и "Канело" за бой

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
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Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Озвучены гарантированные гонорары Головкина и "Канело" за бой

Доход боксеров может увеличиться за счет PPV-продаж.

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24 Комментария
Фото: boxingscene.com
Фото: boxingscene.com
Стали известны гонорары участников главного события вечера бокса 16 сентября в Лас-Вегасе, в котором встретятся чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Алвьарес (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

По информации британского таблоида The Telegraph, Головкин и "Канело" получат гарантированные гонорары в размере 15 миллионов долларов, что является рекордом для обоих боксеров. Это без учета доли с дохода от продажи платных трансляций (PPV).

По ожиданиям главы Golden Boy Promotions Оскара Да Ле Хойи, бой соберет около 1,5 миллиона PPV, что равняется примерно 100 миллионам долларов. 60 процентов от этой суммы будет разделено между боксерами. При этом отмечается, что львиная доля от дохода с PPV-продаж полагается "Канело", несмотря на его статус андердога.

Кроме того, боксеры получат процент от выручки с продажи билетов, которые были распроданы, по заявлению промоутеров, за две недели. Сообщалось, что организаторы заработали на этом пункте 30 миллионов долларов.

На кону в поединке будут стоять титулы Головкина, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от "Канело". По времени Астаны бой пройдет утром 17 сентября в воскресенье, подробнее по этой ссылке.
  Комментариев: 24
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Комментарии

 
 
Rassul Talapov Вчера 10:33
Статус: МСМК
Рейтинг: 947
Гена лямов 30-35 набьет)
Ответить 0
 
Дастан Курманбаев Вчера 10:38
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 513
Rassul Talapov ,не больше.
Ответить 0
 
M585 Вчера 11:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1559
Rassul Talapov , это офигенный заработок! А если Гена победит и будет реванш, то в реванше разделение будет не менбше чем 50/50 если не 60/40 в пользу Гены, то там он все 60 сделает. Как итог, возможный заработок около 100 лямов за 2 боя! Это огромный упех!
Вперед к вершинам Чемп! Верим в тебя!
Ответить 2
 
Нурлан Акпаев Вчера 16:31
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1562
M585,если будет ТКО, КО, а так и будет, то второго боя не будет.
Ответить 0
 
Boxer Вчера 10:47
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Хорошие деньги получат боксеры и организаторы! Молодцы!
Ответить 3
 
Иван Сидоров Вчера 10:53
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 284
Неплохо Гена, рады за тебя!
Ответить 2
 
Никита Журба Вчера 10:55
Статус: МСМК
Рейтинг: 904
Отлично!
Ответить 2
 
Алишер Абилбек Вчера 10:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1280
В ппв-андекарте 5-6 боев. Участники ппв-андекарта что-нибудь получат? Проценты от ппв-трансляций?
Ответить 0
 
Марат Ахметжанов Вчера 11:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 147
Алишер Абилбек,только гарантированные суммы
Ответить 1
 
Марат Ахметжанов Вчера 11:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 147
Правильно Гена с командой не согласились на 10-15 млн,зато сейчас отобьют 30-40 млн
Ответить 2
 
Serik Orda Вчера 11:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 928
Гена заслуженно. красавчег!!!
Ответить 2
 
Каппас Жакупов Вчера 11:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Гена, победу нокаутом!!!
Ответить 1
 
Rassul Talapov Вчера 11:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 947
А где там "сынок судьей", "нюхальщик подмышек", "любитель омлетов"? )))
Ответить 1
 
Galumjan Baikazakov Вчера 12:20
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 603
Rassul Talapov ,да он походу где-то загасился.
Ответить 0
 
Davor Shuker Вчера 12:29
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Гена молодец, своим трудом поднялся и заслужил эти деньги которые он вкладывает в промышленность Казахстана, Гена выиграй его ради нас твоих болельщиков
Ответить 2
 
Руслан Олжабаев Вчера 12:51
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
GGGOLOV KINGGG !!!
Ответить 1
 
Boris Alimon Вчера 14:09
Статус: Профи
Рейтинг: 483
Поосторожнее с оглашением таких сумм! Где-то в Казахстане напрягся налоговик.
Ответить 1
 
Шах Ермекулы Вчера 14:39
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
45-50 млн заработает Гена
Ответить 0
 
Ерж Вчера 15:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1688
Гена провел 37 боев а не 36 как у вас в статье... Думаю более 30 млн заработает наш чемпион..
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Канат Вчера 15:37
Статус: Юниор
Рейтинг: 56
Если посчитать 15 млн уже есть в кармане, 100 млн от PPV, оттуда 40% боксерам где если львиную долю забирает Канело то посчитаем примерно 30 млн, то ГГГ где то 10 млн получит, и еще где то 2-5 млн процент от продажи билетов. Итого где то 27-30млн.
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Ерж Вчера 16:43
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1688
Канат, не 40 а 60% разделят между боксерами, не внимательно читаешь)), 15+15+5=35 лямов примерно...
Ответить 2
 
Karim Zhumazhanov Вчера 18:37
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Эта информация никак не соответствует истине. Хотя и Телеграф вроде как серьезная газета, но видно что они ссылаются на TotalSportek, а те ребята частенько пишут ахинею. Они не указали источник. Не было еще никаких точных данных о гонораре боксеров не со стороны промоутеров, не от Nevada State Athletic Commission. Так что это полная чушь. Что касается PPV, то при раскладе 1,5 млн проданных трансляции по 80$, выходит 120 млн. из них 50% забирают себе операторы (AT&T, Verizon и т.д.), то есть это те ребята которые делают возможным весь этот процесс PPV. Еще 7.5 % забирает себе HBO, получается остальные 42,5%(51 млн$), это и есть та самая сумма которая делится между боксерами. А теперь давайте считать, 51 млн + 30 млн (продажа билетов, кстати 3-й результат в истории бокса) + 25-30 млн (Спонсоры, мерчендайзинг, продажа прав на трансляцию международным каналам и т.д.) = 106-121 млн $. Еще надо платить бойцам андеркарта, но там сумма не большая примерно 1,5-2 млн на всех максимум. Вот и выходит у нас сумма 105-120 млн, боксеры будут делить эти деньги примерно в пропорции 70-30 в пользу Альвареса, получаем Канело 75-80 млн(+ деньги с Мексиканского телевидение), Головкин 30-40 млн. А там уже каждый боксер сам расплачивается со своим промоутером и тренером ( примеру у Канело это 80% забирает сам боксер и 20% Голден Бой). Вот такая примерно картина. Так что уважаемый Вести кз, не давайте подождем официальных заявлении, а не будем писать не достоверную информацию.
Ответить 2
 
Gabit Kinajt Вчера 19:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1138
Генанын жолы Канату и другим нашим ребятам
Ответить 1
 
Руся Махамбетов Вчера 19:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1084
Да не важно сколько заработает Гена. Лишь бы победил!!!
Ответить 1
 