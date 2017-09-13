Фредди Роуч рассказал о недооценке Головкина со стороны "Канело" и слабой оппозиции у мексиканца

Тренер добавил, что GGG выглядел не идеально в последнем бою.
Вчера 14:54
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Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com
Американский специалист, легендарный тренер-ветеран Фредди Роуч полагает, что поединок Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) против Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО) в марте 2017 года, завершившийся близкой победой казахстанского чемпиона единогласным судейским решением, мог быть ошибочно расценен стороной Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), следующего соперника GGG, как признак увядания гегемона среднего веса. Об этом сообщает vRINGe.com.
"Невероятный поединок, не могу дождаться 16 сентября, - цитирует Роуча BoxingScene. - Я склоняюсь к победе GGG, но большинство людей, с которыми я обсуждал этот поединок, фаворитом считают "Канело".
Роуч не в восторге от последнего выступления GGG: "Головкин выглядел, мягко говоря, не идеально в последнем поединке. Но все же он победил очень хорошего бойца, который к тому же обладал антропометрическим преимуществом. И я подумал о том, что в лагере "Канело" могут слегка недооценить Головкина после поединка с Джейкобсом".
Тренер согласен с тем, что, напротив, Сауль Альварес выглядел здорово в последних поединках. Тем не менее Роуч сомневается относительно качества оппозиции мексиканца: "Да. Это так. И с Ханом, и с Чавесом, казалось, он становится лучше изо дня в день. Но если посмотреть на уровень оппозиции Канело… Одним словом, она заметно уступает оппозиции Головкина".
Напомним, чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин 16 сентября дебютирует в Лас-Вегасе, где на арене T-Mobile ему предстоит поединок против мексиканца Сауля Альвареса.
"Невероятный поединок, не могу дождаться 16 сентября, - цитирует Роуча BoxingScene. - Я склоняюсь к победе GGG, но большинство людей, с которыми я обсуждал этот поединок, фаворитом считают "Канело".
Роуч не в восторге от последнего выступления GGG: "Головкин выглядел, мягко говоря, не идеально в последнем поединке. Но все же он победил очень хорошего бойца, который к тому же обладал антропометрическим преимуществом. И я подумал о том, что в лагере "Канело" могут слегка недооценить Головкина после поединка с Джейкобсом".
Тренер согласен с тем, что, напротив, Сауль Альварес выглядел здорово в последних поединках. Тем не менее Роуч сомневается относительно качества оппозиции мексиканца: "Да. Это так. И с Ханом, и с Чавесом, казалось, он становится лучше изо дня в день. Но если посмотреть на уровень оппозиции Канело… Одним словом, она заметно уступает оппозиции Головкина".
Напомним, чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин 16 сентября дебютирует в Лас-Вегасе, где на арене T-Mobile ему предстоит поединок против мексиканца Сауля Альвареса.