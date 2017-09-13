В ожидании Big Drama Show, или как Лас-Вегас готовится к бою Головкин - "Канело"

Репортаж от Vesti.kz с улиц американского города.

Американский Лас-Вегас готовится принять главный бой года. В столице игорного бизнеса и без профессионального бокса развлечений достаточно. Но афиши о концертах Дженифер Лопес или Леди Гаги заметить удается не сразу - весь город обклеен фотографиями двух бойцов, которые уже в этот уик-энд определят лучшего средневеса мира. Портреты Геннадия Головкина и Сауля Альвареса смотрят на гостей и жителей Лас-Вегаса с рекламных щитов, с фасадов гостиниц и даже небольших ресторанчиков. Подробности - в материале Vesti.kz.

Организацией вечера бокса, где главным станет поединок чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), занимаются два спортивных комплекса. Сам бой пройдет на новой T-Mobile Arena. А все официальные мероприятия до старта поединка, включая торжественное прибытие GGG и "Канело", их пресс-конференцию и взвешивание, проходят на MGM Grand, арены находятся через дорогу друг от друга.

Озвучены гарантированные гонорары Головкина и "Канело" за бой

Поначалу, кстати, можно подумать, что бой состоится именно в MGM Grand. По рекламе эта арена едва ли не превосходит соседнюю.

В эти дни в этом комплексе, который также, что традиционно для Лас-Вегаса, включает в себя казино и отель, можно встретить многих звезд мирового бокса. При этом для болельщиков даже на взвешивание вход свободный.

На арене T-Mobile тем временем идут последние приготовления перед боем. Так, площадь перед спортивным комплексом отмывают маленькими щетками с применением чистящих средств.

Заметно, что оформление внутри арены уже закончено.

Вокруг T-Mobile Arena совсем нет касс. Возможно, это связано с тем, что билеты на бой Головкин - "Канело" уже распроданы.

Sold out - гласит рекламный щит неподалеку. Возможно, чтобы болельщики зря не толпились. А возможно, таким образом подогревается интерес к прямой трансляции, которая состоится на HBO.

Зазывают любителей бокса и гостиницы, и рестораны.

Ожидается, что ярые болельщики Головкина и "Канело" появятся в Лас-Вегасе ко дню взвешивания. Но поддержка мексиканца уже начала собираться в городе.

А этот предприимчивый уличный торговец уже напечатал фотографии Головкина и "Канело" на футболках и предлагает прохожим приобрести их по 10 долларов за штуку.

Официальная атрибутика к бою Головкин - Альварес продается в MGM Grand. Пока, до прибытия основной массы болельщиков, там есть чем поживиться. А если хотите узнать о ценах и ассортименте, следите за материалами из Лас-Вегаса на Vesti.kz.

Напомним, бой Головкин - Альварес по времени Астаны пройдет утром 17 сентября при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.

Подробнее: http://vesti.kz/profi/240758/

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Фото Турара Казангапова©