В ожидании Big Drama Show, или как Лас-Вегас готовится к бою Головкин - "Канело"

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Результаты
Сегодня
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

В ожидании Big Drama Show, или как Лас-Вегас готовится к бою Головкин - "Канело"

Репортаж от Vesti.kz с улиц американского города.

Юлия Милова Юлия Милова

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10 Комментариев
Фото Турара Казангапова©
Фото Турара Казангапова©

Американский Лас-Вегас готовится принять главный бой года. В столице игорного бизнеса и без профессионального бокса развлечений достаточно. Но афиши о концертах Дженифер Лопес или Леди Гаги заметить удается не сразу - весь город обклеен фотографиями двух бойцов, которые уже в этот уик-энд определят лучшего средневеса мира. Портреты Геннадия Головкина и Сауля Альвареса смотрят на гостей и жителей Лас-Вегаса с рекламных щитов, с фасадов гостиниц и даже небольших ресторанчиков. Подробности - в материале Vesti.kz.

Организацией вечера бокса, где главным станет поединок чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина  (37-0, 33 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), занимаются два спортивных комплекса. Сам бой пройдет на новой T-Mobile Arena. А все официальные мероприятия до старта поединка, включая торжественное прибытие GGG и "Канело", их пресс-конференцию и взвешивание, проходят на MGM Grand, арены находятся через дорогу друг от друга.

Озвучены гарантированные гонорары Головкина и "Канело" за бой

Поначалу, кстати, можно подумать, что бой состоится именно в MGM Grand. По рекламе эта арена едва ли не превосходит соседнюю.

В эти дни в этом комплексе, который также, что традиционно для Лас-Вегаса, включает в себя казино и отель, можно встретить многих звезд мирового бокса. При этом для болельщиков даже на взвешивание вход свободный.

На арене T-Mobile тем временем идут последние приготовления перед боем. Так, площадь перед спортивным комплексом отмывают маленькими щетками с применением чистящих средств.

Заметно, что оформление внутри арены уже закончено.

Вокруг T-Mobile Arena совсем нет касс. Возможно, это связано с тем, что билеты на бой Головкин - "Канело" уже распроданы.

Sold out - гласит рекламный щит неподалеку. Возможно, чтобы болельщики зря не толпились. А возможно, таким образом подогревается интерес к прямой трансляции, которая состоится на HBO.

Зазывают любителей бокса и гостиницы, и рестораны. 

Ожидается, что ярые болельщики Головкина и "Канело" появятся в Лас-Вегасе ко дню взвешивания. Но поддержка мексиканца уже начала собираться в городе.

А этот предприимчивый уличный торговец уже напечатал фотографии Головкина и "Канело" на футболках и предлагает прохожим приобрести их по 10 долларов за штуку.

Официальная атрибутика к бою Головкин - Альварес продается в MGM Grand. Пока, до прибытия основной массы болельщиков, там есть чем поживиться. А если хотите узнать о ценах и ассортименте, следите за материалами из Лас-Вегаса на Vesti.kz.

Напомним, бой Головкин - Альварес по времени Астаны пройдет утром 17 сентября при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.

Подробнее: http://vesti.kz/profi/240758/
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Фото Турара Казангапова©

  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Руслан Россонери Вчера 13:19
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 222
Лас-Вегас очень красивый город в США.Так что,жди красивый город красивого боя!Однозначно,болеем за GGG!Нам нужна твоя победа,не надо тянуть все 12 раундов,это опасно не со стороны Канело,а со стороны судей.Ребята,осталось совсем ничего до Big Drama Show!!!☆☆☆
Ответить 2
 
А. А. Вчера 21:44
Статус: Юниор
Рейтинг: 63
Головкин рассказал о своем режиме…
Руслан Россонери , Лас-Вегас очень красивый город! Так что жди красивый город - кровавого боя! )) И это кровь - Рыжика! )))
Ответить 0
 
Алтай Калимов Вчера 13:20
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1810
Этот бой мог бы привлечь больше туристов чем само Экспо за 3 месяца
Ответить 3
 
KAIRAT Вчера 13:27
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6638
ажиотаж в лас вегасе,такого не наблюдалось во время проведения цирка макгрегор- мэйвезер
Ответить 3
 
Ержан Турсынов Вчера 13:36
Статус: Юниор
Рейтинг: 74
Отличьная работа, Вести кз так держать!
Ответить 1
 
Nurzhan Zhantaev Вчера 13:51
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Бұл жол рингке Головкин бірінші болып шығама
Ответить 0
 
Марат Ахметжанов Вчера 13:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 147
А где "LEGENDA" со своим легендарным боксёром,а забыл он же готовит комментаторскую кабину
Ответить 1
 
Шах Ермекулы Вчера 14:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Лас Вегас будет в шоке. И не только
Ответить 1
 
Boris Alimon Вчера 16:12
Статус: Профи
Рейтинг: 483
10$ за футболку - доступно, я бы взял
Ответить 1
 
Руслан Россонери Вчера 18:41
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 222
Марат Ахметжанов,точняк!☆☆☆
Ответить 1
 