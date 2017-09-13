Казахстанцы организуют шествие с флагами по Лас-Вегасу в поддержку Головкина перед боем с "Канело"

Оно запланировано за несколько часов до начала поединка.
Ссылки по теме:
- Озвучены гарантированные гонорары Головкина и "Канело" за бой
- Хочу, чтобы наши дети говорили о бое Головкин - "Канело" и 20 лет спустя - Оскар Де Ла Хойя
- Промоутеры Головкина и Альвареса назвали ожидаемые цифры PPV-продаж
Казахстанцы решили организовать шествие по Лас-Вегасу в поддержку чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина перед боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Об этом в своем Фейсбуке написал известный бизнесмен, популярный блогер и меценат Кайрат Кудайберген.
"Внимание! Казахстанцы, которые будут скоро в Вегасе! Очень скоро в Вегасе будет побит рекорд по количеству казахов на единицу квадратного метра в Америке. Тысячи наших прилетят туда не только со всех городов Америки но и с Европы, Азии и Казахстана с единственной целью - поддержать Гену Головкина. Но также там будет немало фанатов "Канело", которые прилетят с Мексики, и их, скорее всего, будет в несколько раз больше, чем нас.
Озвучены гарантированные гонорары Головкина и "Канело" за бой
Поэтому предлагаю разогреть наши связки перед боем. Надо собраться за пару часов до боя и промаршировать от отеля "Белладжио" до T-Mobile арены. СБОР В 14.00 ПЕРЕД ОТЕЛЕМ "БЕЛЛАДЖИО". Сможем все познакомиться, пообщаться, получить драйв и настрой перед боем. Попоем песни, поскандируем кричалки. Всем обязательно быть в одежде с символикой Казахстана и с нашим красивым флагом. Пусть весь Вегас видит и слышит нас!" - написал Кудайберген.