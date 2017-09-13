Казахстанские болельщики могут бесплатно посетить взвешивание Головкина перед боем с "Канело"

Церемония состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
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Казахстанские болельщики могут бесплатно посетить официальное взвешивание перед боем между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Церемония взвешивания состоится в Лас-Вегасе 15 сентября в MGM Grand Arena со стороны северного входа. Начало в 12:00 по местному времени, но лучше прийти заранее, чтобы занять хорошие места. Обязательно наличие с собой казахстанских флагов или атрибутики с символикой GGG. Приветствуется умение громко болеть, чтобы дать достойный отпор шумным мексиканским фанатам.
"Приглашаем всех болельщиков Геннадия на его официальное взвешивание перед боем с Альваресом. Знаем, что на поединок прибывает много его фанатов", - сказал менеджер Головкина Олег Герман.