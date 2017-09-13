Я буду болеть за Головкина. Он - супербоец и большая звезда - временный чемпион WBA из России

Он объяснил, почему GGG в бою с "Канело" будет проще, чем в поединке с Джейкобсом.

Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе 26-летний россиянин Дмитрий Бивол в интервью FightSpace сделал прогноз на бой мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина, владеющего титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBО в среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.



- Я буду болеть за Головкина. На мой взгляд, он более техничный боец. Я видел его бой с Лемье и удивился, насколько сильно он может работать на дистанции. Он бьет левой и джебы хорошие. Он может разнопланово биться. Гена габаритнее. Я читал статью про спарринг Головкина с "Канело" и вывод был в том, что Гена был лучше.



Я уверен, что Головкин не утратил своей силы, а Альварес не настолько прибавил. Мой прогноз - Головкин выиграет. Возможно, из-за того, что я болею за Головкина, мое мнение немного предвзятое. Это очень интересный бой. У Альвареса очень много болельщиков. Он суперзвезда. Головкин - супербоец и большая звезда.



- По последним боям Головкина не сложилось ли впечатление, что он на спаде



- Можно сказать, что после последнего боя Альвареса сложилось мнение, что он на спаде. У них были равные ситуации с последними боями. У Головкина бой получился не такой яркий, как все ожидали. У "Канело" тоже. Однако это ситуация так сложилась. Я думаю, что бой Головкина получился смазанным из-за того, что Джейкобс много двигался назад. Он был очень подвижный. Я не думаю, что Альварес такой же быстрый. Его мексиканское эго заставит его зарубаться. За счет этого бой будет интереснее, и Геннадию будет проще. Я думаю, соперник не будет убегать, и больше будет активности.



- Что должно помочь в этом бою? Ударная мощь или техническое разнообразие?



- Не ударная мощь. Здесь много факторов. В таких боях, где встречаются два чемпиона и два сильных бойца, важную роль играет любая мелочь. Даже то, как он поест после взвешивания. Не дай бог, он что-то съест и у него заболит живот. Такие моменты очень важны. В этом заключается профессионализм. Боец должен подвести себя к бою во всех отношениях. Это боксерские качества. Помимо этого, он должен выспаться перед боем. Здесь масса факторов. Если кто-то говорит, что вес плохо сделал и проиграл из-за этого, то это не отмазка. Это значит не профессионально подошел к делу. А у нас ведь профессиональный бокс.



Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.



В предстоящем бою Головкин будет защищать все свои титулы, а Альварес выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.







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