Легенда бокса Шугар Рэй Леонард разобрал действия Головкина и "Канело" в предстоящем бою

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Шугар Рэй Леонард разобрал действия соперников в поединке между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.



"Я даю вам прогноз на бой "Канело" и GGG. Я думаю, Головкин владеет огромной ударной силой. Его стратегия поэтапно выискивать "подход" к противникам, аккуратно пробными ударам. Он будет использовать джебы и прижимать к углу -удар в тело, левый хук и комбинации.



Теперь о "Канело". Он очень умный и техничный боец. Он невысокого роста. Поэтому ему нужно провести пару джебов, и когда Головкин раскроется, нужно бить на поражение. В этот момент, когда Головкин ощутит боль, "Канело" нужно добивать его.



В любом случае - это будет яркий поединок. Я желаю обоим боксерам удачи", - отметил Леонард.



Бой Головкин - Альварес пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь.



Казахстанец будет проводить защиту всех четырех титулов, несмотря на отказ Альвареса претендовать на пояс WBC. В случае поражения казахстанца этот титул будет объявлен вакантным. Со стороны мексиканца на кону будут стоять звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring.



A great fight between two amazing fighters this weekend! @GGGBoxing vs. @Canelo . Here are my thoughts. What do you think will happen? pic.twitter.com/V4vVcdG49s