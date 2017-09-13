Буду болеть за Головкина, он мой любимец. Посмотрим, как держит удар Альварес - российский комментатор

Он также высказался о стиле GGG и его преимуществе.
Вчера 12:46
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Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com
Известный российский комментатор Борис Скрипко в интервью SovSport.ru поделился ожиданиями от боя казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
- Бой обсуждался еще пару лет назад. Избегал ли встречи с Головкиным Альварес?
- Поначалу да. Он был мелковат и молод для Головкина. Тогда он не набирал такого веса, как сейчас. В данный момент он соответствует Головкину в этом плане и опыта у него стало намного больше. Альварес является серьезным соперником, и он понимает, что у него есть шансы в противостоянии с Головкиным.
Ранее Альваресу тяжело было сразу подняться в средней вес, поэтому были истории про промежуточный вес. Все эти предложения делались только для того, чтобы боя избежать. Сейчас все готово.
- Не считаете, что согласие Альвареса на бой было продиктовано тем, что Головкин не слишком убедительно выглядел в бою против Дэниэла Джейкобса?
- Само собой, но фактически они договорились еще до боя. Бой с Джейкобсом мог добавить что-то в плане подготовки. Но он не повлияет на согласие.
- Когда вы смотрели бои Головкина, у вас не создавалось ощущения, что он умышленно пропускает удары?
- Он умышленно это делает. У него такой стиль. Он хорошо держит удар. Это у него давно. Вспомните его олимпийский финал с Гайдарбеком Гайдарбековым, когда он проиграл. И как раз из-за пропущенных ударов. Гайдарбеков его немного перестучал. У Геннадия такой стиль. Стиль зрелищный. И потом, даже пропуская удары в бою с Джейкобсом, он в тяжелом положении не находился. У него не было состояния грогги, у него не останавливались ноги. Ничего такого, но удары пропускал. Не удивительно, Джейкобс большой и сильный боксер. Но все равно Головкин сумел его перебоксировать. Не знаю, о чем говорили те, кто считал, что Джейкобс выглядел лучше. Американец выглядел лучше в каких-то моментах, но бой выиграл Головкин. Без сомнений.
- Какой результат этой встречи вы ожидаете?
- Буду болеть за Геннадия. Он мой любимец. Замечательный боксер, спортсмен и человек. Соотношение 55 на 45 в пользу Геннадия.
- Альварес не сталкивался с таким сильным соперником. В чем вы видите его шанс?
- Да, безусловно. Это основное - у Альвареса нет опыта бою с такими большими и физически сильными боксерами, как Головкин. Гена начнет попадать и попадать по корпусу, Альварес попадать тоже может. Но мы видели, как держит удар Головкин. Как держит удар Альварес, мы не знаем. Что с ним будет?
В плане техники преимущество будет у Головкина. Гена умеет лишать соперника пространства и "резать" углы. И здесь у Гены возможностей больше. Но тем не менее, посмотрим. Пока я склоняюсь к соотношению 55 на 45 в пользу Головкина.
Напомним, бой Головкин - Альварес пройдет при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.
Ранее стали известны суммы гарантированных гонораров Головкина и Альвареса за бой. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.
- Бой обсуждался еще пару лет назад. Избегал ли встречи с Головкиным Альварес?
- Поначалу да. Он был мелковат и молод для Головкина. Тогда он не набирал такого веса, как сейчас. В данный момент он соответствует Головкину в этом плане и опыта у него стало намного больше. Альварес является серьезным соперником, и он понимает, что у него есть шансы в противостоянии с Головкиным.
Ранее Альваресу тяжело было сразу подняться в средней вес, поэтому были истории про промежуточный вес. Все эти предложения делались только для того, чтобы боя избежать. Сейчас все готово.
- Не считаете, что согласие Альвареса на бой было продиктовано тем, что Головкин не слишком убедительно выглядел в бою против Дэниэла Джейкобса?
- Само собой, но фактически они договорились еще до боя. Бой с Джейкобсом мог добавить что-то в плане подготовки. Но он не повлияет на согласие.
- Когда вы смотрели бои Головкина, у вас не создавалось ощущения, что он умышленно пропускает удары?
- Он умышленно это делает. У него такой стиль. Он хорошо держит удар. Это у него давно. Вспомните его олимпийский финал с Гайдарбеком Гайдарбековым, когда он проиграл. И как раз из-за пропущенных ударов. Гайдарбеков его немного перестучал. У Геннадия такой стиль. Стиль зрелищный. И потом, даже пропуская удары в бою с Джейкобсом, он в тяжелом положении не находился. У него не было состояния грогги, у него не останавливались ноги. Ничего такого, но удары пропускал. Не удивительно, Джейкобс большой и сильный боксер. Но все равно Головкин сумел его перебоксировать. Не знаю, о чем говорили те, кто считал, что Джейкобс выглядел лучше. Американец выглядел лучше в каких-то моментах, но бой выиграл Головкин. Без сомнений.
- Какой результат этой встречи вы ожидаете?
- Буду болеть за Геннадия. Он мой любимец. Замечательный боксер, спортсмен и человек. Соотношение 55 на 45 в пользу Геннадия.
- Альварес не сталкивался с таким сильным соперником. В чем вы видите его шанс?
- Да, безусловно. Это основное - у Альвареса нет опыта бою с такими большими и физически сильными боксерами, как Головкин. Гена начнет попадать и попадать по корпусу, Альварес попадать тоже может. Но мы видели, как держит удар Головкин. Как держит удар Альварес, мы не знаем. Что с ним будет?
В плане техники преимущество будет у Головкина. Гена умеет лишать соперника пространства и "резать" углы. И здесь у Гены возможностей больше. Но тем не менее, посмотрим. Пока я склоняюсь к соотношению 55 на 45 в пользу Головкина.
Напомним, бой Головкин - Альварес пройдет при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.
Ранее стали известны суммы гарантированных гонораров Головкина и Альвареса за бой. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.