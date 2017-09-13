Головкин прокомментировал судейство в преддверии боя с "Канело" Альваресом

Поединок состоится в воскресенье утром.
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Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин в преддверии встречи с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом заявил, что его не беспокоит вопрос судейства, сообщает "Чемпионат.com".
"Совсем не переживаю по этому вопросу. Я уважаю спорт и верю, что все судьи также уважают бокс. Если что-то пойдет не так, будет очень плохо. И это касается не лично меня, а всей истории бокса. Верю, все пройдет честно", - цитирует Головкина Boxingnews24.
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Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.