Головкин рассказал о своем режиме тренировок, питании и праздничном угощении после победы

16 сентября в Лас-Вегасе GGG предстоит бой с "Канело".
Вчера 11:52
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Геннадий Головкин. Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), которому 16 сентября в Лас-Вегасе предстоит бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), интервью журналу GQ рассказал о своем распорядке дня и питании во время тренировочного процесса. Об этом сообщает Allboxing.ru.
О распорядке дня: "Мы встречаемся в шесть утра на пробежке. В понедельник, среду и пятницу. Я пробегаю от трех до четырех с половиной миль. Во вторник и четверг у нас спринт. В субботу мы бежим в горы, это около девяти миль. После пробежки мы делаем упражнения на пресс и растяжку. Потом в душ, завтрак и отдых. В три часа дня я возвращаюсь в спортзал. Понедельник, среда, пятница - спарринги. Вторник и четверг - тренировки на силу и выносливость. Потом мы ужинаем, и я звоню жене и сыну".
О питании: "Весь день я пью много воды. На завтрак у меня овсянка, яйца и сок, любой. После тренировки - смузи без всяких пищевых добавок. На обед у меня курица на гриле, картофель и салат. После пробежки тоже смузи. На ужин стейк и овощи. Я ем, пока не наемся".
О проблемах со "сгонкой" веса: "Я небольшой средневес. Я ем много, но я знаю, что мне нужно есть, и не переедаю. Я никогда не приезжаю в тренировочный лагерь растолстевшим".
О режиме в день поединка: "Я завтракаю с моей командой. Ем много углеводов: овсянка, оладьи, картофель, а также яйца. Потом я отдыхаю и перекусываю в час дня. Ужин в четыре вечера тоже с моей командой. Обычно это салат, паста, курица и рыба. Ничего жареного и тяжелого".
О праздничном угощении после победы: "Много стейков".
О вольностях во время отдыха: "Я не позволяю себе терять форму или набрать лишний вес. У меня подвижный сын, и он держит меня в форме во время совместного времяпровождения".
О распорядке дня: "Мы встречаемся в шесть утра на пробежке. В понедельник, среду и пятницу. Я пробегаю от трех до четырех с половиной миль. Во вторник и четверг у нас спринт. В субботу мы бежим в горы, это около девяти миль. После пробежки мы делаем упражнения на пресс и растяжку. Потом в душ, завтрак и отдых. В три часа дня я возвращаюсь в спортзал. Понедельник, среда, пятница - спарринги. Вторник и четверг - тренировки на силу и выносливость. Потом мы ужинаем, и я звоню жене и сыну".
О питании: "Весь день я пью много воды. На завтрак у меня овсянка, яйца и сок, любой. После тренировки - смузи без всяких пищевых добавок. На обед у меня курица на гриле, картофель и салат. После пробежки тоже смузи. На ужин стейк и овощи. Я ем, пока не наемся".
О проблемах со "сгонкой" веса: "Я небольшой средневес. Я ем много, но я знаю, что мне нужно есть, и не переедаю. Я никогда не приезжаю в тренировочный лагерь растолстевшим".
О режиме в день поединка: "Я завтракаю с моей командой. Ем много углеводов: овсянка, оладьи, картофель, а также яйца. Потом я отдыхаю и перекусываю в час дня. Ужин в четыре вечера тоже с моей командой. Обычно это салат, паста, курица и рыба. Ничего жареного и тяжелого".
О праздничном угощении после победы: "Много стейков".
О вольностях во время отдыха: "Я не позволяю себе терять форму или набрать лишний вес. У меня подвижный сын, и он держит меня в форме во время совместного времяпровождения".