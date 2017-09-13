Мне очень нравится Альварес в защите. А вот бой с Джейкобсом вызвал сомнения в арсенале Головкина - Ломаченко

Украинец оценил шансы боксеров на победу.
Вчера 15:47
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Василий Ломаченко. Фото с сайта forbes.com
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко поделился мнением о шансах на победу казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса в их поединке 16 сентября в Лас-Вегасе.
"Мне очень сильно нравится Альварес в действиях и в защите. В то же время Головкин - очень мощный парень. Но вот его бой с Джейкобсом немного вызвал сомнения в его арсенале. Поэтому здесь у меня 50 на 50", - сказал Ломаченко.
Бой Головкина и Альвареса станет главным событием вечера бокса, который пройдет при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.
На кону в поединке будут стоять титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие Головкину, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC. Альварес выставит пояс журнала The Ring.
"Мне очень сильно нравится Альварес в действиях и в защите. В то же время Головкин - очень мощный парень. Но вот его бой с Джейкобсом немного вызвал сомнения в его арсенале. Поэтому здесь у меня 50 на 50", - сказал Ломаченко.
Бой Головкина и Альвареса станет главным событием вечера бокса, который пройдет при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.
На кону в поединке будут стоять титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие Головкину, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC. Альварес выставит пояс журнала The Ring.