Головкин - "Канело": кто будет "разогревать" болельщиков перед Big Drama Show?

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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
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Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
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Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
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Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
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Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
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Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
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Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
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Зимбру Динамо-Авто 22:00
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Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
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Бухоро Динамо См 18:00
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Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
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Славия П Спарта П 22:00
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Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
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Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
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Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
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Аят Кайрат
Кайрат Аят
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Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
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Вечер бокса пройдет в Лас-Вегасе.

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8 Комментариев
Фото с сайта BoxingScene.com
Фото с сайта BoxingScene.com
В американском Лас-Вегасе ранним утром в воскресенье, 17 сентября, по времени Астаны, пройдет боксерский вечер, где главным событием станет титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО). Подробнее об андеркарте события - в материале корреспондента Vesti.kz.

В грядущем вечере бокса запланированы восемь встреч. Ранее стало известно, во сколько стартует главный поединок события, но мы остановимся на боксерах, которые выйдут на "разогреве" перед главным боем.

Бой №1 - четыре раунда

Сергей Богачук (4-0, 4 КО) - соперник не определен;

22-летний украинский боксер выступает в полусреднем весе и уже участвовал в боксерских вечерах вместе с Головкиным. В марте он вышел на ринг в Нью-Йорке в рамках андеркарта боя между  GGG и американцем Дэниэлом Джейкобсом. Как и казахстанец, Сергей тренируется в лагере Абеля Санчеса.

Во время любительской карьеры Богачук выступал за клуб "Украинские атаманы" в проекте Всемирная серия бокса и после неудачи в отборе на Олимпиаду-2016, решил перейти на профессиональный ринг. Все четыре поединка среди профессионалов украинец выиграл досрочно. Никнеймы - "Мексиканец"и El Flaco (в переводе с испанского - тощий).



Бой №2 - четыре раунда

Марлен Эспарса (2-0) - Таня Косме (5-6-1, 1 КО);

28-летние спортсменки боксируют в наилегчайшем весе. Для мексиканки Косме поединок в Лас-Вегасе станет вторым, который она проводит в США. Что касается ее американской соперницы,Эспарса, то она только осваивается среди профессионалов.

На любительском ринге она трижды входила в число призеров мировых турниров - в 2014 году была золотым медалистом. Выигрывала Эспарса "бронзу" на Играх в Лондоне, а в 2017 году решила сменить любительский ринг на профессиональный.

Бой №3 - четыре раунда

Никола Адамс (2-0, 1 КО) - Александра Влайк (11-6, 2 КО);

34-летняя британская спортсменка дважды выиграла Олимпийские игры (2012 и 2016), побеждала на чемпионате мира и в главных европейских состязаниях. Поединок с Влайк станет американским дебютом для опытной Адамс. Никнейм -The Smiling Assassin ("Улыбающийся убийца").



37-летняя венгерка ни разу не боксировала в США. Ее профи-карьера стартовала в октябре 2013 года в Словакии. За два месяца она выиграла пять поединков подряд и вышла на первую титульную встречу, но проиграла Ренате Досмоди в Германии. За четыре года Влайк боксировала в четырех боях за пояса, но ни разу не выиграла.

Бой №4 - шесть раундов

Вергиль Ортис (6-0, 6 КО) - Сезар Валенсуэла (7-1, 2 КО);

19-летний американец за 14 месяцев проводит свой седьмой профессиональный поединок. Валенсуэла - это первый серьезный соперник молодого проспекта, боксирующего под промоушном бывшего чемпиона мира Оскара Де Ла Хойи.

31-летний Сезар, который тоже сотрудничает с Golden Boy Promotions, в третий раз вернулся на профессиональный ринг. Стартовал он в 2009 году, и за полтора года выиграл пять боев. Снова на ринге мексиканец появился в 2014 году, и победил еще в двух противостояниях. В июне 2017 года Валенсуэла уступил по очкам еще одному американскому проспекту - 20-летнему Алексису Рошу (9-0, 6 КО).

Бой №5 - 10 раундов

Райан Мартин (19-0, 11 КО) - Франсиско Рохо (20-2, 13 КО);

Первый титульный поединок большого вечера бокса в Лас-Вегасе. 24-летний американец по прозвищу Blue Chip за четыре года "сколотил" себе крепкий "рекордс" и не в первый раз будет на "разогреве" боя Головкина. Оба боя он выиграл досрочно.



26-летний мексиканец восемь лет среди профессионалов и впервые боксирует в США. В бою между Мартиным и Рохо будут разыгрывать два пояса - вакантный WBA Inter-Continental и WBC Continental Americas, принадлежащий Райну.

Бой №6 - 10 раундов

Рэнди Кабалльеро (24-0, 14 КО) - Диего Де Ла Хойя (19-0, 9 КО);

26-летний Кабалльеро по прозвищу El Matador в 2014 году выигрывал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легчайшем весе, за который в конце года будет боксировать казахстанец Жанат Жакиянов. В последнее время он выступает во втором легчайшем весе и владеет поясом NABF.

23-летний Диего приходится двоюродным братом Оскару Де Ла Хойе и уже несколько боев провел в андеркарте главной звезды Golden Boy Promotions - "Канело" Альвареса. Мексиканский проспект владеет поясом молодежного чемпиона мира по версии WBC.

Бой №7 - 12 раундов

Джозеф Педроса Диас-младший (24-0, 13 КО) - Рафаэл Ривера (25-0-2, 16 КО);

24-летний JoJo выступал за сборную США на Олимпиаде-2012, но выбыл из состязания после поражения кубинцу Ласаро Альваресу во втором круге турнира. За пять лет профессиональной карьеры вырос в одного из сильнейших боксеров полулегкого веса. Боксировал в вечерах бокса, где главными действующими лицами были Альварес, Бернард Хопкинс и Андре Уорд.



Ривере 23 года. Прозвище - Big Bang. С апреля 2012 года по октябрь 2015 боксировал исключительно в Мексике. Затем провел четыре боя в США и во всех выиграл. Поединок с Диасом станет самым большим событием в карьере Риверы.

Бой №8 - 12 раундов

Геннадий GGG Головкин (37-0, 33 КО) - Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО);



Главное событие боксерского вечера в Лас-Вегасе. 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring.

Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

Фото с официальной группы Богачука во "ВКонтакте", со страницы Николы Адамс с Instagram, ringtv.com
  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Динмухамед калменов Вчера 22:29
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Гена жыртады!!!
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Самат Усипбаев Вчера 22:32
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 268
Андеркарт ни о чем, только главный бой интересный
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Шах Ермекулы Вчера 22:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Андеркарт в натуре отстой
Ответить 0
 
Жанибек Макатов Вчера 22:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 163
Атстой
Ответить 0
 
Любаша ... Сегодня 00:20
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Не понятно можно было с Казахстана пригласить проф боксеров. Или это от GGG Не зависит.
Ответить 0
 
Турба Какимов Сегодня 01:03
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Не о чем "разогрев"...отстой...хваленный голден бой обос........сь в этом аспекте
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Mansur Nurmukhambetov Сегодня 02:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Жаль что еще кз боксеров не будет в этот вечер
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Ерлан Масалимов Сегодня 07:27
Статус: Юниор
Рейтинг: 93
По ходу им меньше платить надо. До 9:00 можно и не смотреть.
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