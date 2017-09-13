Головкин - "Канело": кто будет "разогревать" болельщиков перед Big Drama Show?

Вечер бокса пройдет в Лас-Вегасе.
Вчера 21:53
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Фото с сайта BoxingScene.com
В американском Лас-Вегасе ранним утром в воскресенье, 17 сентября, по времени Астаны, пройдет боксерский вечер, где главным событием станет титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО). Подробнее об андеркарте события - в материале корреспондента Vesti.kz.
В грядущем вечере бокса запланированы восемь встреч. Ранее стало известно, во сколько стартует главный поединок события, но мы остановимся на боксерах, которые выйдут на "разогреве" перед главным боем.
Бой №1 - четыре раунда
Сергей Богачук (4-0, 4 КО) - соперник не определен;
22-летний украинский боксер выступает в полусреднем весе и уже участвовал в боксерских вечерах вместе с Головкиным. В марте он вышел на ринг в Нью-Йорке в рамках андеркарта боя между GGG и американцем Дэниэлом Джейкобсом. Как и казахстанец, Сергей тренируется в лагере Абеля Санчеса.
Во время любительской карьеры Богачук выступал за клуб "Украинские атаманы" в проекте Всемирная серия бокса и после неудачи в отборе на Олимпиаду-2016, решил перейти на профессиональный ринг. Все четыре поединка среди профессионалов украинец выиграл досрочно. Никнеймы - "Мексиканец"и El Flaco (в переводе с испанского - тощий).
Бой №2 - четыре раунда
Марлен Эспарса (2-0) - Таня Косме (5-6-1, 1 КО);
28-летние спортсменки боксируют в наилегчайшем весе. Для мексиканки Косме поединок в Лас-Вегасе станет вторым, который она проводит в США. Что касается ее американской соперницы,Эспарса, то она только осваивается среди профессионалов.
На любительском ринге она трижды входила в число призеров мировых турниров - в 2014 году была золотым медалистом. Выигрывала Эспарса "бронзу" на Играх в Лондоне, а в 2017 году решила сменить любительский ринг на профессиональный.
Бой №3 - четыре раунда
Никола Адамс (2-0, 1 КО) - Александра Влайк (11-6, 2 КО);
34-летняя британская спортсменка дважды выиграла Олимпийские игры (2012 и 2016), побеждала на чемпионате мира и в главных европейских состязаниях. Поединок с Влайк станет американским дебютом для опытной Адамс. Никнейм -The Smiling Assassin ("Улыбающийся убийца").
37-летняя венгерка ни разу не боксировала в США. Ее профи-карьера стартовала в октябре 2013 года в Словакии. За два месяца она выиграла пять поединков подряд и вышла на первую титульную встречу, но проиграла Ренате Досмоди в Германии. За четыре года Влайк боксировала в четырех боях за пояса, но ни разу не выиграла.
Бой №4 - шесть раундов
Вергиль Ортис (6-0, 6 КО) - Сезар Валенсуэла (7-1, 2 КО);
19-летний американец за 14 месяцев проводит свой седьмой профессиональный поединок. Валенсуэла - это первый серьезный соперник молодого проспекта, боксирующего под промоушном бывшего чемпиона мира Оскара Де Ла Хойи.
31-летний Сезар, который тоже сотрудничает с Golden Boy Promotions, в третий раз вернулся на профессиональный ринг. Стартовал он в 2009 году, и за полтора года выиграл пять боев. Снова на ринге мексиканец появился в 2014 году, и победил еще в двух противостояниях. В июне 2017 года Валенсуэла уступил по очкам еще одному американскому проспекту - 20-летнему Алексису Рошу (9-0, 6 КО).
Бой №5 - 10 раундов
Райан Мартин (19-0, 11 КО) - Франсиско Рохо (20-2, 13 КО);
Первый титульный поединок большого вечера бокса в Лас-Вегасе. 24-летний американец по прозвищу Blue Chip за четыре года "сколотил" себе крепкий "рекордс" и не в первый раз будет на "разогреве" боя Головкина. Оба боя он выиграл досрочно.
26-летний мексиканец восемь лет среди профессионалов и впервые боксирует в США. В бою между Мартиным и Рохо будут разыгрывать два пояса - вакантный WBA Inter-Continental и WBC Continental Americas, принадлежащий Райну.
Бой №6 - 10 раундов
Рэнди Кабалльеро (24-0, 14 КО) - Диего Де Ла Хойя (19-0, 9 КО);
26-летний Кабалльеро по прозвищу El Matador в 2014 году выигрывал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легчайшем весе, за который в конце года будет боксировать казахстанец Жанат Жакиянов. В последнее время он выступает во втором легчайшем весе и владеет поясом NABF.
23-летний Диего приходится двоюродным братом Оскару Де Ла Хойе и уже несколько боев провел в андеркарте главной звезды Golden Boy Promotions - "Канело" Альвареса. Мексиканский проспект владеет поясом молодежного чемпиона мира по версии WBC.
Бой №7 - 12 раундов
Джозеф Педроса Диас-младший (24-0, 13 КО) - Рафаэл Ривера (25-0-2, 16 КО);
24-летний JoJo выступал за сборную США на Олимпиаде-2012, но выбыл из состязания после поражения кубинцу Ласаро Альваресу во втором круге турнира. За пять лет профессиональной карьеры вырос в одного из сильнейших боксеров полулегкого веса. Боксировал в вечерах бокса, где главными действующими лицами были Альварес, Бернард Хопкинс и Андре Уорд.
Ривере 23 года. Прозвище - Big Bang. С апреля 2012 года по октябрь 2015 боксировал исключительно в Мексике. Затем провел четыре боя в США и во всех выиграл. Поединок с Диасом станет самым большим событием в карьере Риверы.
Бой №8 - 12 раундов
Геннадий GGG Головкин (37-0, 33 КО) - Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО);
Главное событие боксерского вечера в Лас-Вегасе. 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring.
Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Фото с официальной группы Богачука во "ВКонтакте", со страницы Николы Адамс с Instagram, ringtv.com
В грядущем вечере бокса запланированы восемь встреч. Ранее стало известно, во сколько стартует главный поединок события, но мы остановимся на боксерах, которые выйдут на "разогреве" перед главным боем.
Бой №1 - четыре раунда
Сергей Богачук (4-0, 4 КО) - соперник не определен;
22-летний украинский боксер выступает в полусреднем весе и уже участвовал в боксерских вечерах вместе с Головкиным. В марте он вышел на ринг в Нью-Йорке в рамках андеркарта боя между GGG и американцем Дэниэлом Джейкобсом. Как и казахстанец, Сергей тренируется в лагере Абеля Санчеса.
Во время любительской карьеры Богачук выступал за клуб "Украинские атаманы" в проекте Всемирная серия бокса и после неудачи в отборе на Олимпиаду-2016, решил перейти на профессиональный ринг. Все четыре поединка среди профессионалов украинец выиграл досрочно. Никнеймы - "Мексиканец"и El Flaco (в переводе с испанского - тощий).
Бой №2 - четыре раунда
Марлен Эспарса (2-0) - Таня Косме (5-6-1, 1 КО);
28-летние спортсменки боксируют в наилегчайшем весе. Для мексиканки Косме поединок в Лас-Вегасе станет вторым, который она проводит в США. Что касается ее американской соперницы,Эспарса, то она только осваивается среди профессионалов.
На любительском ринге она трижды входила в число призеров мировых турниров - в 2014 году была золотым медалистом. Выигрывала Эспарса "бронзу" на Играх в Лондоне, а в 2017 году решила сменить любительский ринг на профессиональный.
Бой №3 - четыре раунда
Никола Адамс (2-0, 1 КО) - Александра Влайк (11-6, 2 КО);
34-летняя британская спортсменка дважды выиграла Олимпийские игры (2012 и 2016), побеждала на чемпионате мира и в главных европейских состязаниях. Поединок с Влайк станет американским дебютом для опытной Адамс. Никнейм -The Smiling Assassin ("Улыбающийся убийца").
37-летняя венгерка ни разу не боксировала в США. Ее профи-карьера стартовала в октябре 2013 года в Словакии. За два месяца она выиграла пять поединков подряд и вышла на первую титульную встречу, но проиграла Ренате Досмоди в Германии. За четыре года Влайк боксировала в четырех боях за пояса, но ни разу не выиграла.
Бой №4 - шесть раундов
Вергиль Ортис (6-0, 6 КО) - Сезар Валенсуэла (7-1, 2 КО);
19-летний американец за 14 месяцев проводит свой седьмой профессиональный поединок. Валенсуэла - это первый серьезный соперник молодого проспекта, боксирующего под промоушном бывшего чемпиона мира Оскара Де Ла Хойи.
31-летний Сезар, который тоже сотрудничает с Golden Boy Promotions, в третий раз вернулся на профессиональный ринг. Стартовал он в 2009 году, и за полтора года выиграл пять боев. Снова на ринге мексиканец появился в 2014 году, и победил еще в двух противостояниях. В июне 2017 года Валенсуэла уступил по очкам еще одному американскому проспекту - 20-летнему Алексису Рошу (9-0, 6 КО).
Бой №5 - 10 раундов
Райан Мартин (19-0, 11 КО) - Франсиско Рохо (20-2, 13 КО);
Первый титульный поединок большого вечера бокса в Лас-Вегасе. 24-летний американец по прозвищу Blue Chip за четыре года "сколотил" себе крепкий "рекордс" и не в первый раз будет на "разогреве" боя Головкина. Оба боя он выиграл досрочно.
26-летний мексиканец восемь лет среди профессионалов и впервые боксирует в США. В бою между Мартиным и Рохо будут разыгрывать два пояса - вакантный WBA Inter-Continental и WBC Continental Americas, принадлежащий Райну.
Бой №6 - 10 раундов
Рэнди Кабалльеро (24-0, 14 КО) - Диего Де Ла Хойя (19-0, 9 КО);
26-летний Кабалльеро по прозвищу El Matador в 2014 году выигрывал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легчайшем весе, за который в конце года будет боксировать казахстанец Жанат Жакиянов. В последнее время он выступает во втором легчайшем весе и владеет поясом NABF.
23-летний Диего приходится двоюродным братом Оскару Де Ла Хойе и уже несколько боев провел в андеркарте главной звезды Golden Boy Promotions - "Канело" Альвареса. Мексиканский проспект владеет поясом молодежного чемпиона мира по версии WBC.
Бой №7 - 12 раундов
Джозеф Педроса Диас-младший (24-0, 13 КО) - Рафаэл Ривера (25-0-2, 16 КО);
24-летний JoJo выступал за сборную США на Олимпиаде-2012, но выбыл из состязания после поражения кубинцу Ласаро Альваресу во втором круге турнира. За пять лет профессиональной карьеры вырос в одного из сильнейших боксеров полулегкого веса. Боксировал в вечерах бокса, где главными действующими лицами были Альварес, Бернард Хопкинс и Андре Уорд.
Ривере 23 года. Прозвище - Big Bang. С апреля 2012 года по октябрь 2015 боксировал исключительно в Мексике. Затем провел четыре боя в США и во всех выиграл. Поединок с Диасом станет самым большим событием в карьере Риверы.
Бой №8 - 12 раундов
Геннадий GGG Головкин (37-0, 33 КО) - Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО);
Главное событие боксерского вечера в Лас-Вегасе. 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring.
Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Фото с официальной группы Богачука во "ВКонтакте", со страницы Николы Адамс с Instagram, ringtv.com