Стангрит разобрал арсенал Головкина и "Канело", поднял вопрос о судействе и сделал прогноз на бой

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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
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РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
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Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
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Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
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Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
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Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
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Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
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Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
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Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
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Эйбар Леганес 01:00
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Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
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Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
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Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
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Кайрат М (мол) Алтай УК
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Локомотив М Амкар 22:30
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Ливерпуль Бернли 20:00
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Челси Арсенал 18:30
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Эйбар Леганес 01:00
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Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
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Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
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Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
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Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
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Барыс Сибирь 17:00
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Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
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Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
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Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
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Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
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Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
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Аят Кайрат
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Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Стангрит разобрал арсенал Головкина и "Канело", поднял вопрос о судействе и сделал прогноз на бой

Он отметил, что оба боксера подходят к этой встреча на пике карьер.

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3 Комментария
Фото Golden Boy Promotions
Фото Golden Boy Promotions

Известный российский комментатор и основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит высказал свое мнение о предстоящем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).

Он назвал сильные стороны боксеров, а также выразил опасение по поводу работы судей. Также он прокомментировал разногласия Альвареса с WBC.

"Что подкупает в этом поединке? Сложно предсказать что будет. Да, Головкин - фаворит. С небольшим преимуществом - фаворит, - отмечает Стангрит. - Его любительская база, его умение адаптироваться под соперника, опять же, более широкий арсенал - то есть "орудий" в арсенале Головкина больше, чем у "Канело".

Но "Канело" моложе, он заметно прогрессирует от боя к бою, и кто знает, может, мы увидим лучшую версию Альвареса в бою с Головкиным. И есть у "Канело" один момент, на который многие обратили внимание - это его взрывные качества, его скорость. Умение затаиться и потом в самый неподходящий момент для соперника взорваться атакой. Я думаю, что один из элементов, который очень и очень внимательно будут разбирать в лагере Головкина, потому что попадаться на эти атаки ни в коем случае нельзя. 



С точки зрения судейства - конечно, хотелось бы, чтобы оно было абсолютно не предвзятым и правильным. На мой взгляд, но не хотелось бы этого, в случае равного боя или с минимальным преимуществом Головкина - ему победу не отдадут. Я могу ошибаться, я хочу ошибаться! Хотелось бы, чтобы не было никаких споров и каких-то несправедливых решений. Вот это самое главное в поединке. Хочется справедливого результата. 

Я думаю, что будет все 12 раундов. Потому что оба хорошо держат удар, оба с мощными характерами и закаленные в боях. Полная дистанция нас ждет, скорее всего. И плюс ко всему, здесь на кону стоит очень многое. Здесь не только будущие финансовые выгоды, не только наследие, не только пояса. Здесь все вместе. Престиж личный и страны, которые они представляют.

Слишком много стоит на кону. Для каждого из них - это будет самый большой бой в карьере. Я не думаю, что они продадут 2,2 миллиона PPV, как Альварес в бою с Мейвезером. Хотелось бы, но вряд ли дотянут до этой суммы. 

Вряд ли кто-то полетит вперед. Я такого не жду. Конечно, мы всем хотим, чтобы было как в бою Хаглер - Хирнс. Это было бы безумно интересно, но вряд ли. Они оба боксеры атакующего плана. Но где нужно - они умеют проявить осторожность и внимательность. 

У Головкина на мой взгляд чуть пожестче удар, "Канело" чуть быстрее. И тот, и другой не то, чтобы быстро двигаются на ногах, но все-таки Головкин лучше выбирает позицию, лучше умеет перемещаться по рингу. Нельзя сказать, что он прыгает по рингу, как Пакьяо. Он буквально плавает. "Канело" более статичен, такой "топотун" на ногах. Хотя, когда нужно, например, во время защиты он прекрасно ими пользуется, и вкупе с работой корпусом может стать неуловимым для соперника. 



С точки зрения опыта и тот, и другой уже прошли хорошую школу профессионального бокса. Может быть, фактором того, почему я считаю Голвокина фаворитом - это любительская школа. В профи же оба боксера провели достаточно поединков - бои, спарринги, опытные тренеры.

Бойцы находятся на пике своей карьеры - они сейчас в наилучшей форме. И вот они сходятся сейчас. Плюс на кону...Я не знаю, можно ли сказать первое место в P4P - зависит от того, как будет одержана победа. Но точно будет победитель в тройке. Плюс титулы стоят на кону.

Единственное, для Альвареса не будет стоять титул WBC. Справедлива ли его обида на WBC? Где-то, может быть, и справедлива, учитывая как Дон Маурисио Сулейман любит "доить" деньги с боксеров. Однако несправедлива - со спортивной точки зрения. Есть обязательный претендент, тебе говорят, что нужно драться с ним в следующем поединке. Тем более, что не с каким-то там претендентом. Головкин на тот момент уже был большим именем в боксе и нельзя было сказать, что предложили какого-то ноунейма. Выгодно было. Но сейчас еще выгоднее.

Хорошо, что мы не ждали в итоге пять, шесть лет. И более возрастной боксер не проявляет спадов. Головкин их не проявляет. Кажется, что сейчас он на пике своей карьеры. Будем надеяться, что оба подойдут к бою без травм". 

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Напомним, что поединок между Головкиным и Альваресом пройдет в рамках вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону этого поединка будут стоять титулы WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе, которые принадлежат казахстанцу, а также пояс чемпиона журнала The Ring и звание линейного чемпиона в среднем весе, которыми владеет мексиканец. Отметим, что пояса WBC и IBO в случае победы Альвареса не перейдут к нему, а станут вакантными.

По времени Астаны бой пройдет уже утром 17 сентября, точное время его начала вы можете узнать здесь. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, читайте в этой новости

Все новости о бое Головкин - Альварес

  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Talgat Kasenov Сегодня 07:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 932
Слишком много уважения к канело у Стангрита. У меня лично его нет, исходя из того чего он допускал по отношению к Ггг. И вообще канелло переоцененный боксер, и почему то многие ожидаю что он может дать конкурентный бой Головкину, если только не спросили, поддаваться, а это. Опасно, они жулики
Ответить 2
 
Никита Журба Сегодня 07:55
Статус: МСМК
Рейтинг: 904
Ответить 1
 
Blackwolf ! Сегодня 08:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2514
Джебы от ГГГ , вот аргумент ! Если сможет отбится и выдержать то может будет 12 раундов ! Главное ГГГ , дожен помнить бой нашего В. Жирова.....лупил и забивал все раунды и ....нарвался на один шальной удар от Тони !
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