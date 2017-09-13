Стангрит разобрал арсенал Головкина и "Канело", поднял вопрос о судействе и сделал прогноз на бой

Он отметил, что оба боксера подходят к этой встреча на пике карьер.

Известный российский комментатор и основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит высказал свое мнение о предстоящем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).



Он назвал сильные стороны боксеров, а также выразил опасение по поводу работы судей. Также он прокомментировал разногласия Альвареса с WBC.



"Что подкупает в этом поединке? Сложно предсказать что будет. Да, Головкин - фаворит. С небольшим преимуществом - фаворит, - отмечает Стангрит. - Его любительская база, его умение адаптироваться под соперника, опять же, более широкий арсенал - то есть "орудий" в арсенале Головкина больше, чем у "Канело".



Но "Канело" моложе, он заметно прогрессирует от боя к бою, и кто знает, может, мы увидим лучшую версию Альвареса в бою с Головкиным. И есть у "Канело" один момент, на который многие обратили внимание - это его взрывные качества, его скорость. Умение затаиться и потом в самый неподходящий момент для соперника взорваться атакой. Я думаю, что один из элементов, который очень и очень внимательно будут разбирать в лагере Головкина, потому что попадаться на эти атаки ни в коем случае нельзя.







С точки зрения судейства - конечно, хотелось бы, чтобы оно было абсолютно не предвзятым и правильным. На мой взгляд, но не хотелось бы этого, в случае равного боя или с минимальным преимуществом Головкина - ему победу не отдадут. Я могу ошибаться, я хочу ошибаться! Хотелось бы, чтобы не было никаких споров и каких-то несправедливых решений. Вот это самое главное в поединке. Хочется справедливого результата.



Я думаю, что будет все 12 раундов. Потому что оба хорошо держат удар, оба с мощными характерами и закаленные в боях. Полная дистанция нас ждет, скорее всего. И плюс ко всему, здесь на кону стоит очень многое. Здесь не только будущие финансовые выгоды, не только наследие, не только пояса. Здесь все вместе. Престиж личный и страны, которые они представляют.



Слишком много стоит на кону. Для каждого из них - это будет самый большой бой в карьере. Я не думаю, что они продадут 2,2 миллиона PPV, как Альварес в бою с Мейвезером. Хотелось бы, но вряд ли дотянут до этой суммы.



Вряд ли кто-то полетит вперед. Я такого не жду. Конечно, мы всем хотим, чтобы было как в бою Хаглер - Хирнс. Это было бы безумно интересно, но вряд ли. Они оба боксеры атакующего плана. Но где нужно - они умеют проявить осторожность и внимательность.



У Головкина на мой взгляд чуть пожестче удар, "Канело" чуть быстрее. И тот, и другой не то, чтобы быстро двигаются на ногах, но все-таки Головкин лучше выбирает позицию, лучше умеет перемещаться по рингу. Нельзя сказать, что он прыгает по рингу, как Пакьяо. Он буквально плавает. "Канело" более статичен, такой "топотун" на ногах. Хотя, когда нужно, например, во время защиты он прекрасно ими пользуется, и вкупе с работой корпусом может стать неуловимым для соперника.







С точки зрения опыта и тот, и другой уже прошли хорошую школу профессионального бокса. Может быть, фактором того, почему я считаю Голвокина фаворитом - это любительская школа. В профи же оба боксера провели достаточно поединков - бои, спарринги, опытные тренеры.



Бойцы находятся на пике своей карьеры - они сейчас в наилучшей форме. И вот они сходятся сейчас. Плюс на кону...Я не знаю, можно ли сказать первое место в P4P - зависит от того, как будет одержана победа. Но точно будет победитель в тройке. Плюс титулы стоят на кону.



Единственное, для Альвареса не будет стоять титул WBC. Справедлива ли его обида на WBC? Где-то, может быть, и справедлива, учитывая как Дон Маурисио Сулейман любит "доить" деньги с боксеров. Однако несправедлива - со спортивной точки зрения. Есть обязательный претендент, тебе говорят, что нужно драться с ним в следующем поединке. Тем более, что не с каким-то там претендентом. Головкин на тот момент уже был большим именем в боксе и нельзя было сказать, что предложили какого-то ноунейма. Выгодно было. Но сейчас еще выгоднее.



Хорошо, что мы не ждали в итоге пять, шесть лет. И более возрастной боксер не проявляет спадов. Головкин их не проявляет. Кажется, что сейчас он на пике своей карьеры. Будем надеяться, что оба подойдут к бою без травм".



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Напомним, что поединок между Головкиным и Альваресом пройдет в рамках вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону этого поединка будут стоять титулы WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе, которые принадлежат казахстанцу, а также пояс чемпиона журнала The Ring и звание линейного чемпиона в среднем весе, которыми владеет мексиканец. Отметим, что пояса WBC и IBO в случае победы Альвареса не перейдут к нему, а станут вакантными.



По времени Астаны бой пройдет уже утром 17 сентября, точное время его начала вы можете узнать здесь. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, читайте в этой новости.



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