"Будем все болеть за него". Президент Казахстана рассказал, как будет смотреть бой Головкина с "Канело"

Поединок станет главным событием вечера бокса на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Вчера 16:21
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Фото из группы "Геннадий GGG Головкин" ВКонтакте
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что будет смотреть бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Tengrinews.kz.
"Такое событие для казахстанцев. Это собирает всех у телевизоров. Наш земляк GGG гремит! Эта встреча очень важна, мексиканец Альварес - очень знаменитый человек тоже, боксер высшего класса. Но этот поединок дает возможность, при условиях победы, а мы верим, что победит наш Головкин, он станет королем профессионального бокса в среднем весе. Окажется наравне с Мохаммедом Али, Тайсоном. Это для него очень важно. Давайте все пожелаем ему больших успехов", - сказал на пресс-конференции в Акорде Назарбаев, отвечая на вопрос журналиста.
"Я будут смотреть, несмотря на то, что буду с визитом у наших соседей в это время. Будем все болеть за него", - заявил Президент.
Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.