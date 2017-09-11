"Общего у Джейкобса с Альваресом только то, что они оба боксеры". Беленький сделал прогноз на бой Головкина с "Канело"

Он также назвал условие, при котором GGG может победить по очкам.

Авторитетный российский эксперт в мире бокса и журналист Александр Беленький в интервью корреспонденту Vesti.kz сделал прогноз на титульный бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), а также поделился ожиданиями от этого поединка.



Он назвал условие, при котором Головкин может рассчитывать на победу решением судей. При этом Беленький считает, что казахстанцу по силам выиграть досрочно.



- Я думаю, что по очкам победу Головкину в любом случае не отдадут. Надо три нокдауна сделать, чтобы ему едва-едва отдали победу по очкам, если дойдет до финального гонга. Думаю, Геннадий и сам это прекрасно понимает, поэтому будет стараться нокаутировать Альвареса. Конечно, сделать это будет непросто, потому что он будет раскрываться, пытаясь нокаутировать. Но он прекрасно держит удар.

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Сложный бой будет. Но я все-таки думаю, что Головкин дожмет “Канело” во второй половине боя и ближе к концу закончит нокаутом - техническим или обычным, но в любом случае досрочно, - говорит Беленький.



- А у Альвареса есть шансы на победу?



- Конечно, есть. Ему нужно учитывать, что судьи будут на его стороне. Я думаю, что он всеми силами будет затягивать бой. Альварес не будет пытаться нокаутировать Головкина, а обещает он это для отвода глаз. Он как раз будет стараться дотянуть до финального гонга, а там поручить дело судьям.



- И Альварес, и Головкин приверженцы “мексиканского стиля”, который подразумевает рубку и обмен многочисленными ударами.



- Альварес далеко не классический мексиканец, по стилю ведения боя он не просто рубака-парень. Он не атакует в таком стиле, чтобы просто идти вперед. Поэтому я считаю, что он как раз станет действовать в своем стиле.

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Опасный бой Альварес будет проводить достаточно осторожно. В рубке ему Головкина не победить, он сам это прекрасно знает, поэтому он должен хорошо поработать в защите. Конечно, если появляются возможности ударить, там любой ударит, но ставку на нокаут, тем более ранний нокаут, Альварес делать не будет.



- А как Вы считаете по последним поединкам “Канело” и Головкина, в какой форме они находятся? И своевременно ли этот бой организован?



- Альварес существенно прибавил за последнее время. Головкин не очень уверенно провел бой с Джейкобсом, выиграл, конечно, но Джейкобс просто крайне неудобный товарищ. Многие, в том числе и Альварес, посмотрев этот бой, решили, что у мексиканца появляется шанс против Головкина.



Но я считаю, что бой с Джейкобсом абсолютно ничего не говорит о том, как сложится бой Головкина с Альваресом, потому что Джейкобс принципиально другой. Общего с Альваресом у них только то, что они оба боксеры. К тому же я думаю, что Геннадий сделал определенные выводы. Считаю его более вероятным победителем. Мой прогноз - досрочная победа Головина во второй половине боя, ближе к концу.



Напомним, что поединок между Головкиным и Альваресом пройдет в рамках вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону этого поединка будут стоять титулы WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе, которые принадлежат казахстанцу, а также пояс чемпиона журнала The Ring и звание линейного чемпиона в среднем весе, которыми владеет мексиканец. Отметим, что пояса WBC и IBO в случае победы Альвареса не перейдут к нему, а станут вакантными.



По времени Астаны бой пройдет уже утром 17 сентября, точное время его начала вы можете узнать здесь. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, читайте в этой новости.



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