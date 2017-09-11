"Общего у Джейкобса с Альваресом только то, что они оба боксеры". Беленький сделал прогноз на бой Головкина с "Канело"

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 0:0
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 0:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
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Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
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Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Барыс Сибирь 0:0
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Бейбарыс 0:0
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Общего у Джейкобса с Альваресом только то, что они оба боксеры". Беленький сделал прогноз на бой Головкина с "Канело"

Он также назвал условие, при котором GGG может победить по очкам.

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11 Комментариев
Александр Беленький. Фото с личной страницы в Фейсбуке
Александр Беленький. Фото с личной страницы в Фейсбуке

Авторитетный российский эксперт в мире бокса и журналист Александр Беленький в интервью корреспонденту Vesti.kz сделал прогноз на титульный бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), а также поделился ожиданиями от этого поединка.

Он назвал условие, при котором Головкин может рассчитывать на победу решением судей. При этом Беленький считает, что казахстанцу по силам выиграть досрочно. 

- Я думаю, что по очкам победу Головкину в любом случае не отдадут. Надо три нокдауна сделать, чтобы ему едва-едва отдали победу по очкам, если дойдет до финального гонга. Думаю, Геннадий и сам это прекрасно понимает, поэтому будет стараться нокаутировать Альвареса. Конечно, сделать это будет непросто, потому что он будет раскрываться, пытаясь нокаутировать. Но он прекрасно держит удар.

Леффлер рассказал, почему бой Головкина не состоялся на EXPO и когда теперь планируется его поединок в Казахстане

Сложный бой будет. Но я все-таки думаю, что Головкин дожмет “Канело” во второй половине боя и ближе к концу закончит нокаутом - техническим или обычным, но в любом случае досрочно, - говорит Беленький. 

- А у Альвареса есть шансы на победу?

- Конечно, есть. Ему нужно учитывать, что судьи будут на его стороне. Я думаю, что он всеми силами будет затягивать бой. Альварес не будет пытаться нокаутировать Головкина, а обещает он это для отвода глаз. Он как раз будет стараться дотянуть до финального гонга, а там поручить дело судьям.

- И Альварес, и Головкин приверженцы “мексиканского стиля”, который подразумевает рубку и обмен многочисленными ударами.

- Альварес далеко не классический мексиканец, по стилю ведения боя он не просто рубака-парень. Он не атакует в таком стиле, чтобы просто идти вперед. Поэтому я считаю, что он как раз станет действовать в своем стиле.

Стангрит разобрал арсенал Головкина и "Канело", поднял вопрос о судействе и сделал прогноз на бой

Опасный бой Альварес будет проводить достаточно осторожно. В рубке ему Головкина не победить, он сам это прекрасно знает, поэтому он должен хорошо поработать в защите. Конечно, если появляются возможности ударить, там любой ударит, но ставку на нокаут, тем более ранний нокаут, Альварес делать не будет.

- А как Вы считаете по последним поединкам “Канело” и Головкина, в какой форме они находятся? И своевременно ли этот бой организован?

- Альварес существенно прибавил за последнее время. Головкин не очень уверенно провел бой с Джейкобсом, выиграл, конечно, но Джейкобс просто крайне неудобный товарищ. Многие, в том числе и Альварес, посмотрев этот бой, решили, что у мексиканца появляется шанс против Головкина.

Но я считаю, что бой с Джейкобсом абсолютно ничего не говорит о том, как сложится бой Головкина с Альваресом, потому что Джейкобс принципиально другой. Общего с Альваресом у них только то, что они оба боксеры. К тому же я думаю, что Геннадий сделал определенные выводы. Считаю его более вероятным победителем. Мой прогноз - досрочная победа Головина во второй половине боя, ближе к концу.

Напомним, что поединок между Головкиным и Альваресом пройдет в рамках вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону этого поединка будут стоять титулы WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе, которые принадлежат казахстанцу, а также пояс чемпиона журнала The Ring и звание линейного чемпиона в среднем весе, которыми владеет мексиканец. Отметим, что пояса WBC и IBO в случае победы Альвареса не перейдут к нему, а станут вакантными.

По времени Астаны бой пройдет уже утром 17 сентября, точное время его начала вы можете узнать здесь. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, читайте в этой новости

Все новости о бое Головкин - Альварес

  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Boxer Сегодня 10:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Ответить 0
 
Serik Orda Сегодня 10:10
Статус: МСМК
Рейтинг: 930
Размаж его Гена
Ответить 0
 
daulet takhanov Сегодня 10:49
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
Serik Orda, кого? Беленького?
Ответить 1
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 10:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1489
Геннадий,не доверяйся судьям,свою судьбу решай сам-выруби Рыжего!
Ответить 0
 
Нурлан Акпаев Сегодня 10:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1563
Наши мнения с Беленьким постоянно сходятся с завидной точностью.
Ответить 0
 
Марат Ахметжанов Сегодня 11:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 149
Нурлан Акпаев,Беленький с Скрипко просто любят Гену также как и мы
Ответить 0
 
Murat Kulanbai Сегодня 11:39
Статус: Профи
Рейтинг: 317
Нурлан Акпаев, у евреев всегда так.
Ответить 1
 
#23 Сегодня 11:44
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 688
Не думаю что Гене стоит сильно ставить на нокаут. Сауль хорошо держит удар и если раскрыться в атаке он может хорошо встретить. Думаю что Гене под силу идти от обороны и переиграть Канело тактически. Мне кажется он вполне может выиграть по очкам если не будет пропускать и будет постоянно кормить рыжего джебами. В этом случае к концу боя Альварес сам начнёт открываться и идти вперёд чтобы наверстать отставание, вот тогда Гена и сможет его поймать и уронить. Мне кажется наш чемп будет придерживаться такой тактики
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Baglan Narimbaev Сегодня 12:23
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Мое личное мнение время,ринг и казспорт покажет.
Ответить 0
 
Gabit Kinajt Сегодня 13:18
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Это спорно что судьи однозначно будут судить против ГГГ. Если он будет работать как с Лемье то шансы у него большие
Ответить 1
 
Шах Ермекулы Сегодня 14:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1567
Тоже думаю, что Головкин победит нокаутом в поздних раундах
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