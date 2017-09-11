Головкин ничего не знает о поражении. Но даже проиграв, он останется опасным - Хопкинс

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 0:0
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 0:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Барыс Сибирь 0:0
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Бейбарыс 0:0
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Головкин ничего не знает о поражении. Но даже проиграв, он останется опасным - Хопкинс

Звезда бокса считает, что победит не сильнейший, а умнейший.

Юлия Милова Юлия Милова

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15 Комментариев
Бернард Хопкинс. Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz
Бернард Хопкинс. Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс, ныне управляющий партнер промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела Сауля "Канело" Альвареса, в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что физические данные не станут решающими в бою с Геннадием Головкиным

- Как Вы можете характеризовать Головкина? Какой он боксер?

- Головкин - талантливый боксер. Но это боксер, который ничего не знает о поражении. Если во время боя с "Канело" он окажется в непривычной для себя ситуации, это может изменить ход боя. Но, я думаю, Головкин всегда будет опасен. Он будет опасен, даже вернувшись на ринг после поражения. Он всегда будет иметь шанс выиграть одним ударом. 

- Считаете, что "Канело" удивит Головкина, сможет создать ему непривычную ситуацию?

- От того, что Головкин все время выигрывает, все его победы однообразны. И мы еще не видели лучшее, на что способен "Канело". Головкин как раз и заставит "Канело" продемонстрировать его лучшие качества. В этом бою победит сильнейший умственно, а не сильнейший физически.

Санчес рассказал, что ест Головкин перед боем с "Канело", и оценил вес казахстанца

Напомним, бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.
 
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
 
  Комментариев: 15
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Комментарии

 
 
Адиль Жайлаубаев Сегодня 13:23
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 219
Бой пройдет все 12 раундов, и те 350 боев любителях скажут свое слово... Мое мнение)
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 13:53
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1223
Адиль Жайлаубаев,судьи там от канело сидят
Ответить 0
 
Fanat&sport; Сегодня 13:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2115
Нужны нокдауны и в кровь избитое лицо Рыжего
Ответить 1
 
КОТИК КОТИК Сегодня 13:36
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
38-0-34
50-1-2-34
после боя у них победы накаутам сравняться
Ответить 2
 
Kuanysh Сегодня 13:46
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Я смотрю вести.кз расширяет свои горизонты, берут интервью напрямую из Вегаса у Хопкинса, Леффлера и т.д. Браво! Желаю стабильности в этом деле и даже более высоких высот!
Ответить 2
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 13:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1489
Всё сказано грамотно,профессионально!
Ответить 0
 
Maro Ko Сегодня 13:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
Кажется выдумывают эти интервью Вести.кз
Ответить 3
 
Darkhan Сегодня 14:14
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 651
Maro Ko,ахаха
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Сегодня 14:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1567
Особо опасен!
Ответить 1
 
Argimbaev Serik Сегодня 14:38
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2592
"От того, что Головкин все время выигрывает, все его победы однообразны." - вот здесь палач явно лукавит. Уж такой то мастер бокса должен понимать как красиво и разнообразно завершает свои бои Головкин. Для примера возьмем победы над Ишидой, Маклином, Рубио, Мюрреем, Стивенсом, Лемье и Джейкобсом. Ну разве победы там были однообразными??? Всех разными ударами прикончил, кто-то сам сдался, кого-то 12 раундов погонял.
Однообразие только в том что соперники не могут ему сопротивления оказать, кроме полутяжа Джейкобса.
Ответить 1
 
KAIRAT Сегодня 14:43
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6666
о каком поражении говорит нига? что он бредит?
Ответить 2
 
Argimbaev Serik Сегодня 14:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2592
Мне кажется, не будет никаких постанов, игр и затягиваний, Гена нокаутирует рыжего так скоро, как появится шанс.
Где-то начиная с 5 раунда вероятность нокаута будет одинаково высока, от 5 до конца 8 раунда рыжий ляжет и не встанет.
Ответить 1
 
ER NUR Сегодня 19:01
Статус: МСМК
Рейтинг: 760
Argimbaev Serik,реванш будет неинтересен тогда. Для бизнеса нужен близкий 12 раундовый бой, как с Джейкобсом чтобы все ждали реванша
Ответить 0
 
Нурик Амангалиев Сегодня 19:56
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 602
Ты жто Мейвзеру скажи
Ответить -1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 20:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1223
Хоп боится за свой рекорд
Ответить 0
 