Головкин ничего не знает о поражении. Но даже проиграв, он останется опасным - Хопкинс

Звезда бокса считает, что победит не сильнейший, а умнейший.
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс, ныне управляющий партнер промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела Сауля "Канело" Альвареса, в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что физические данные не станут решающими в бою с Геннадием Головкиным.
- Как Вы можете характеризовать Головкина? Какой он боксер?
- Головкин - талантливый боксер. Но это боксер, который ничего не знает о поражении. Если во время боя с "Канело" он окажется в непривычной для себя ситуации, это может изменить ход боя. Но, я думаю, Головкин всегда будет опасен. Он будет опасен, даже вернувшись на ринг после поражения. Он всегда будет иметь шанс выиграть одним ударом.
- Считаете, что "Канело" удивит Головкина, сможет создать ему непривычную ситуацию?
- От того, что Головкин все время выигрывает, все его победы однообразны. И мы еще не видели лучшее, на что способен "Канело". Головкин как раз и заставит "Канело" продемонстрировать его лучшие качества. В этом бою победит сильнейший умственно, а не сильнейший физически.
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