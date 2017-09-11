"Приготовимся к драке". Ковалев вылетел из Москвы в Лас-Вегас на бой Головкина с "Канело"

Сергей Ковалев первый бой с американцем Андре Уордом провел именно на этой арене.
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Сергей Ковалев. Фото Gettyimages©
Экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев вылетел из Москвы в Лас-Вегас на бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Запись об этом Ковалев разместил у себя в твиттере, при этом добавив запатентованную фразу знаменитого ринг-анонсера Майкла Баффера - Let’s get ready to rumble ("Приготовимся к драке").
Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он пройдет уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь. А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
My trip from Moscow to Las Vegas for #caneloggg. Let's get ready to rumble#Krusher pic.twitter.com/UYuPf1SyKv— Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) 15 сентября 2017 г.