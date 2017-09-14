Головкин и "Канело" показали одинаковый вес на официальной процедуре взвешивания перед боем

Сам поединок состоится в воскресенье утром по времени Астаны.
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Фото с сайта boxingscene.com
В Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По ее итогам вес Головкина составил 160 фунтов. Такой же вес показал и "Канело". Таким образом, оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса - до 160 фунтов (72,57 килограмма).
Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем
Ранее тренер мексиканского боксера Эдди Рейносо рассказал, сколько "Канело" будет весить в бою с Головкиным.
Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь. А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.