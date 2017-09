Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем

Соперники показали одинаковый вес.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) прошли официальную процедуру взвешивания перед боем, передает корреспондент Vesti.kz.



Мероприятие прошло при аншлаге в отеле MGM Grand. В итоге Головкин и "Канело" уложились ровно в лимит средней весовой категории, показав на весах 160 фунтов (72,57 килограмма).



Прибытие Головкина на место проведения взвешивания:





#GGG fans Болельщики Головкина приехали поддержать его на официальном взвешивании в MGM Grand Arena #caneloggg #Golovkin #bigdramashow Публикация от Vesti.kz (@vestigram) Сен 15 2017 в 10:45 PDT

Фанаты в ожидании взвешивания перед боем Головкин - Альварес #GGG #caneloggg #golovkin #bigdramashow Публикация от Vesti.kz (@vestigram) Сен 15 2017 в 10:59 PDT

Фанаты Головкина в MGM Grand Arena #ggg #caneloggg #golovkin #bigdramashow Публикация от Vesti.kz (@vestigram) Сен 15 2017 в 11:52 PDT

Взвешивание Геннадия Головкина перед боем с Альваресом #ggg #golovkin #canelogolovkin Публикация от Vesti.kz (@vestigram) Сен 15 2017 в 1:32 PDT

Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь . А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.