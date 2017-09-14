Соперники показали одинаковый вес.
Ссылки по теме:
- Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем
- Казахстан, алга! Кто выиграет - знает только бог! - Геннадий Головкин перед боем с "Канело"
- Почему одного из судей боя Головкин - "Канело" называли "сумасшедшим"
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) прошли официальную процедуру взвешивания перед боем, передает корреспондент Vesti.kz.
Мероприятие прошло при аншлаге в отеле MGM Grand. В итоге Головкин и "Канело" уложились ровно в лимит средней весовой категории, показав на весах 160 фунтов (72,57 килограмма).
Прибытие Головкина на место проведения взвешивания:
#GGG @GGGBoxing just arrived @MGMGrand to officially weigh-in for the first time in Las Vegas, NV. #CaneloGGG pic.twitter.com/kveaQq3TDC— #CaneloGGG (@GoldenBoyBoxing) 15 сентября 2017 г.
Атмосфера!
Crazy scene at the weighin @MGMGrand, Main Event live at 1pm #CaneloGGG pic.twitter.com/1prGJSbihL— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) 15 сентября 2017 г.
Взвешивание Головкина:
Взвешивание Альвареса:
.@Canelo 160 lbs— #CaneloGGG (@GoldenBoyBoxing) 15 сентября 2017 г.
RT if you're with #Canelo #CaneloGGG https://t.co/MzhColIR2L pic.twitter.com/Pax9heUqj4
В следующий раз лицом к лицу Головкин и "Канело" встретятся уже на ринге.
Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz
ICE COLD STAREDOWN @Canelo & @GGGBoxing both weigh 160lbs ahead of Saturday night!#CaneloGGG— BoxNation (@boxnationtv) 15 сентября 2017 г.
Buy now using your remote control. pic.twitter.com/GF4y9U0VPU
Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь. А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.