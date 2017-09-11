Тренер "Канело" рассказал, сколько мексиканец будет весить в бою с Головкиным

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 0:0
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 0:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Барыс Сибирь 0:0
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Бейбарыс 0:0
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Тренер "Канело" рассказал, сколько мексиканец будет весить в бою с Головкиным

Сегодня ночью состоится официальное взвешивание.

Ссылки по теме:

22 Комментария
Сауль Альварес и Эдди Рейносо. Фото с сайта espn.com
Сауль Альварес и Эдди Рейносо. Фото с сайта espn.com

Тренер мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса Эдди Рейносо заявил о том, что после официального взвешивания перед боем с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным его подопечный наберет не больше восьми фунтов.

"Мы планируем после взвешивания набрать лишь семь-восемь фунтов. Некоторым бойцам нравится набирать больше, но "Канело" хочет чувствовать себя комфортно на ринге. Мы ожидаем, что он наберет семь или восемь фунтов", - приводит слова Рейносо BoxingScene.
 
Стоит отметить, что на официальном взвешивании, которое пройдет в ночь с 15 на 16 сентября, боксеры должны уложиться в лимит среднего веса - до 160 фунтов.
 
 
Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь. А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.
 
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

Все новости о бое Головкин - Альварес

  Комментариев: 22
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Blackwolf ! Сегодня 14:25
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2518
160 + 8 ф=168 = 78,200 кг ....что , ли ? Да нуу ....он под 82,5 кг будет ! Пыжик и К° .....гонят !
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 14:30
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6666
Blackwolf !,но лишний вес не будет приемуществом канело ,в бою с GGG,а скореее наоборот,
Ответить 3
 
Blackwolf ! Сегодня 14:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2518
KAIRAT ,Он хочет применить "заготовки" Джейкобса ! Есть еще уловка за месяц до боя кровь свою в плазму перегнать "накачать" кислородом и за день до боя принять эту гремучую смесь ! А потом носится , как заводному !
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 16:46
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6666
Blackwolf !,
Ответить 0
 
Булат Балагур Сегодня 15:01
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1864
Blackwolf !, 168ф это 76 кг ) Канело даже из промежуточного веса набирал до 80-82 кг , а здесь он будет набирать из среднего веса . Просто его тренер балаболка бессовестный - типа местных троллей с Вести КЗ .
Ответить 0
 
LEGENDA Сегодня 15:12
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1060
Булат Балагур,дорогой мой ))) если что Геннадий сам еще тот кабан со 190ф сгоняет до 160 ))) так что не надо тут гыр гыр что яко бы ггг природный средневес он еще тот кабанчик не зря вызывал Уорда а потом слился
Ответить -2
 
Argimbaev Serik Сегодня 15:21
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2592
LEGENDA , что-то ты по ходу фанат GGG. Зачем врать то, он с 300 фунтов сразу сгоняется, а так если бы не сгонялся, мог бы с Тайсона Фьюри и Валуева габаритами задавить Генка )))
Ответить -1
 
Булат Балагур Сегодня 15:46
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1864
LEGENDA , ты конечно знатный клоун ! вряд ли поймешь , но все равно отвечу тебе )) Ну так вот- боевой вес Головкина постоянно держится на одном уровне , а именно 77 кг ! ( кстати ты понимаешь , что такое боевой вес ? ) и это при том , что он боксирует в 160ф , а вот Канело большинство последних боев ( кроме Чавеса ) провел в промежуточном весе ( 154 - 155ф ) и в бою весил 80 - 82 кг и это против стабильных 77кг Головкина ! Ты просто подумай своей бестолковкой - если Головкин сгоняет с 190 ф , то почему во время боя он не превышает 170 фунтов ?! К примеру Джейкобс весил около 190 ф и рядом с ГГГ смотрелся просто монстром ! Вот ты нулина ходячая , учи матчасть прежде чем нести здесь бред сивой кобылы )) Самому тебе не стремно ? даже бабушки возле подъезда больше тебя разбираются в боксе !
Ответить 1
 
Blackwolf ! Сегодня 15:53
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2518
Булат Балагур,...это же троллик он спецом пургу несет . рейтинги отрабатывает ! Футы/пУты ....знаю на глазок прикинул !
Ответить -2
 
LEGENDA Сегодня 16:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1060
Blackwolf !,хватит без мыла лезть ахххааххаа оххооххооо
Ответить 2
 
Blackwolf ! Сегодня 16:55
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2518
LEGENDA ,5 раундов по три минуты , в шингардах деремся !
Ответить -2
 
LEGENDA Сегодня 16:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1060
Булат Балагур,родной мой ))) поэтому нефиг было Генке вместе с усатым трепаться языком что я готов от 154 до 168 ))) ведь они понимали что вес палюбасу будет завышен изначально ))) так что не гзди пускай лучше генка выйдет против ЛЕГЕНДЫ УОРДА , если он не ссыкло ))) а то все думают в КЗ что Альварес тот парень который оправдает мешкобойство Г оловкина , к сожалению это не так
Ответить 2
 
Mara Сегодня 15:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1619
LEGENDA , У подлых людей говорят подлые радости. Ты случайно к ним не относишся ?
Ответить 2
 
Ержан Нурашев Сегодня 14:33
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 263
Думаю так и будет поскольку рыжи планирует не драться а бежать по ррнгу все 12 раундов и дать дело судьям
Ответить 2
 
Шах Ермекулы Сегодня 14:45
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1567
Всё таки, у Канело есть дух бойца. И, за это только можно уважать
Ответить 1
 
Сабит Оразбаев Сегодня 14:47
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2461
ой не ... а?
Ответить 0
 
The Ring Сегодня 15:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1970
Думаю у Канело будет вес до 84 кг
Ответить 1
 
Argimbaev Serik Сегодня 15:23
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2592
Я так понял что в день боя взвешивания по IBF точно не будет с лимитом 170 фунтов?
А то тут непонятки были, что IBF только для объединительных боев отменил это.
Где-то сказали что отменили взвешивание в день боя для всех боев, где стоят несколько поясов на кону.
Так что Гене не придется ждать кидка от Канело как от Джейкобса с весом. Оба будут в равном положении.
Ответить 0
 
Serik Orda Сегодня 15:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 930
А что будет если в день взвешивания Канелло не уложиться? В 160
Ответить 0
 
Марат Ахметжанов Сегодня 16:20
Статус: Дублёр
Рейтинг: 149
Serik Orda,по ходу ничего не будет,сомневаюсь,что Леффлер прописал-за каждый фунт один миллион
Ответить 0
 
Rassul Talapov Сегодня 16:18
Статус: МСМК
Рейтинг: 948
LEGENDA, мешок -- это ковалев, который упал от Генки на спарринге, но умудрился уронить уорда в бою)) нюхать подмышки и любить омлет -- не есть красивый бокс, который показывает уорд, и вы это красивым боксом позиционируете)) пусть лучше сперва полный подвал соберет в своем ауле в боях)) Генка без боя собирает больше людей, чем уорд на боях)) ему теперь далеко до Ғеңки))))
Ответить 1
 
LEGENDA Сегодня 16:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1060
Rassul Talapov ,в каком месте собрал генка больше людей Ты посмотри приезд ВИДЕО Головкина в Англию ))) , Леффлер толкал тачку вместо грузчика аххааххаа
Ответить 1
 