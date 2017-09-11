Тренер "Канело" рассказал, сколько мексиканец будет весить в бою с Головкиным

Сегодня ночью состоится официальное взвешивание.
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Сауль Альварес и Эдди Рейносо. Фото с сайта espn.com
Тренер мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса Эдди Рейносо заявил о том, что после официального взвешивания перед боем с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным его подопечный наберет не больше восьми фунтов.
"Мы планируем после взвешивания набрать лишь семь-восемь фунтов. Некоторым бойцам нравится набирать больше, но "Канело" хочет чувствовать себя комфортно на ринге. Мы ожидаем, что он наберет семь или восемь фунтов", - приводит слова Рейносо BoxingScene.
Стоит отметить, что на официальном взвешивании, которое пройдет в ночь с 15 на 16 сентября, боксеры должны уложиться в лимит среднего веса - до 160 фунтов.
Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь. А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.