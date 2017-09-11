Настрой и чемпионский дух Головкина передаются! Я жду от него только победу - боксер андеркарта Богачук

Украинец уже участвовал в боксерских вечерах вместе с GGG.
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22-летний украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук (4-0, 4 КО), который выступит в андеркарте боя Головкин - "Канело", в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что ждет от казахстанца, с которым тренируется в одном лагере, только победу.
- Сергей, как Вам тренировки в Big Bear вместе с Геннадием Головкиным?
- Конечно, его настрой передается, передается чемпионский дух! Мне очень повезло, что я тренируюсь с такими людьми.
- Каков Головкин в тренировочном процессе?
- Ничего об этом говорить не буду. Он сам за себя все говорит.
- Ожидаете победу Головкина над Альваресом?
- Ожидание, что выиграет Гена. Я за Гену болею. Он выиграет за счет всего. Он умный боксер, физически сильный. Я жду от него только победу.
Отметим, что Богачук уже участвовал в боксерских вечерах вместе с Головкиным. В марте он вышел на ринг в Нью-Йорке в рамках андеркарта боя между GGG и американцем Дэниэлом Джейкобсом.
Как и казахстанец, Сергей тренируется в лагере Абеля Санчеса. Во время любительской карьеры Богачук выступал за клуб "Украинские атаманы" в проекте Всемирная серия бокса и после неудачи в отборе на Олимпиаду-2016 решил перейти на профессиональный ринг. Все четыре поединка среди профессионалов украинец выиграл досрочно. Никнеймы - "Мексиканец" и El Flaco (в переводе с испанского - тощий).
Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости. А узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно здесь.