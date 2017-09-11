Головкин очень популярен в США! И в бою с "Канело" он покажет, насколько хорош - американский журналист

Специалист считает, что "Канело" не выдержит натиска.
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Журналист американского боксерского сайта Maxboxing.com Сэм Амарена, работающий в Лас-Вегасе на мероприятиях, приуроченных к бою Головкин - "Канело", в интервью корреспонденту Vesti.kz считает, что победа в любом случае останется за казахстанцем. По словам специалиста, у Альвареса есть только один маловероятный шанс на победу.
- Я думаю, это будет тяжелый бой. Но, учитывая габариты Геннадия Головкина, я думаю, он победит или судейским решением, или нокаутом в последних раундах. Он слишком силен.
- Какие сильные стороны Вы можете отметить у этих боксеров?
- "Канело" быстрый. Может быть, он даже выглядит быстрее Головкина. У "Канело" хороший подбородок. И у Головкина тоже - великолепный подбородок, никогда не видел, чтобы его действительно пробили.
Думаю, единственный шанс у "Канело" - это сильно пробить Головкина по телу. Мексиканец сможет пробить его ударами по лицу, но сможет добиться цели, ударяя по телу. И скорее всего, это и будет его планом. Но Головкин, скорее всего, будет агрессивен, наращивать мощь атак от раунда к раунду, и "Канело" будет сдавать под этим натиском. Так что у "Канело" только один шанс. Но и то маловероятный.
- Насколько Геннадий популярен в Америке?
- Очень популярен! Лет пять назад я его показывали по HBO, и я подумал: "Уау! Этот парень добьется успеха!". Никто не разрезает ринг, как он, никто, кого я знаю, не бьет так сильно обеими руками. Его просто невозможно удержать! Это лучший средневес за последние 20-30 лет. Да, бой будет непростой. Но Головкин покажет, насколько он хорош, почему он лучший.
- На Ваш взгляд, кто следующий лучший соперник для Головкина после "Канело"?
- Я не думаю, что Сондерс хочет с ним драться. Он много болтает, но дальше этого дело не идет. Юбенк сменил весовую категорию... Возможно, реванш с Джейкобсом был бы уместен, если он будет кому-то интересен. Но я бы хотел, чтобы он поднялся в 169 фунтов. Там много хороших соперников. Набрав девять фунтов, у него появилось бы много хороших вариантов, в этом весе достаточно достойных боксеров. В среднем весе он лучший. Несомненно, он станет абсолютом. Наверное, разрушив "Канело", он потом проведет реванш с ним.
Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости. А узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно здесь.