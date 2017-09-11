Головкин нисколько не нервничает. Уверен, он покажет лучший бой в своей карьере - промоутер

Том Леффлер рассказал о настроении казахстанского чемпиона.
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Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер отметил, что казахстанский боксер абсолютно спокоен в преддверии боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Головкин в предвкушении. Он нисколько не нервничает. Это бой, который он просил. Он очень спокоен и расслаблен. Как он говорит: "Есть ринг. Есть "Канело", который будет в этом ринге. И неважно, где будет проходить этот бой". И я уверен, он покажет отличное шоу, покажет лучший бой в своей карьере", - сказал Леффлер.
Леффлер рассказал, почему бой Головкина не состоялся на EXPO и когда теперь планируется его поединок в Казахстане
Напомним, бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.