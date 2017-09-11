В Лас-Вегасе началась продажа атрибутики на бой Головкин - "Канело"

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Фирменная атрибутика, посвященная предстоящему бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, появилась в продаже в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Приобрести футболки, кепки и толстовки в соответствующей тематике можно в бутиках арены MGM Grand, где проходят все официальные мероприятия, приуроченные к предстоящему бою. Цена на бейсболки - 35 долларов. Стоимость футболок составляет от 35 до 40 долларов, а толстовку можно приобрести за 60 долларов.
Пока большого ажиотажа среди покупателей не наблюдается, так как основной наплыв болельщиков ожидается в день официального взвешивания, которое состоится на этой же арене. По словам продавцов, они готовы к высокому спросу - рассчитывают, что запасов хватит еще на несколько дней после боя.
Другую продукцию, приуроченную к бою, в том числе боксерские перчатки, можно будет приобрести уже в сам день поединка, когда свои двери распахнет арена T-Mobile.
Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости. А узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно здесь.