Прямая трансляция боя Головкин - "Канело" Альварес

Поединок пройдет в воскресенье утром по времени Астаны.
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Уже завтра утром, 17 сентября, состоится долгожданный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Прямую трансляцию вечера бокса начиная с 06:00 по времени Астаны можно посмотреть на телеканалах Qazaqstan и QazSport. А главный бой Головкин - "Канело", который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, запланирован на 08:50. В США же этот бой будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.
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Стоит отметить, что в предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Напомним, что накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, где показали одинаковый вес. Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем