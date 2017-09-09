Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 1:0
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:1
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Акжайык Шахтер
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 13:00
Барыс Сибирь 17:00
Авангард Югра 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:00
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Барыс Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Обсуждаемые

Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью

Благодаря этому GGG сохранил свои титулы.

Ссылки по теме:

82 Комментария
Фото из твиттера @HBOboxing
Фото из твиттера @HBOboxing
Фото из твиттера @HBOboxing
Фото из твиттера @HBOboxing
Фото из твиттера @HBOboxing
Фото из твиттера @HBOboxing

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом завершили бой вничью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. В итоге по одному рефери отдали победу каждому из бойцов, а один поставил ничью. Таким образом, Головкин сохранил свои титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.

Видео самых впечатляющих моментов боя Головкин - "Канело" Альварес

Стоит отметить, что в этом бою 35-летний Головкин защищал все четыре титула чемпиона мира в среднем весе. Из-за конфликта с Всемирным боксерским советом 27-летний Альварес не претендовал на пояс WBC, но сам выставил на кон титул журнала The Ring. Также боксеры должны были разыграть статус линейного чемпиона мира, который остался за мексиканцем.

GGG с самого начала действовал очень собрано, атакуя первым номером, а "Канело" начал вести бой от защиты. Во втором отрезке оба боксера начали активнее попадать по друг другу. Причем каждый удар сопровождался криками с трибун.

В начале третьего раунда Головкин включился по полной и сразу же прошла серия ударов по мексиканцу. Затем темп снова упал, но казахстанец продолжал действовать первым номером, но и "Канело" отвечал точными выпадами. В следующем отрезке уже активнее начал действовать Альварес, но затем GGG прижал Сауля к канатам и провел неплохую атаку. Но в итоге выявить победителя не удалось и в том раунде. 

В пятом отрезке боя Головкин продолжал нагнетать давление на "Канело", но мексиканец очень неплохо отвечал. После этого произошел момент, когда оба боксера в течении минуты показывали, что-то подобное, как "мне твои удары не страшны". Шестой же раунд прошел по сценарию предыдущих, Головкин атаковал, "Канело" отвечал, при этом вновь прижимаясь к канатам.

Седьмой и восьмой раунды Головкин продолжал наносить точные и сильные удары по Альваресу, но и мексиканцу удавалось неплохо отвечать. Причем в перерыве между этим раундами Максим Головкин сказал своему брату, что "сейчас все только начинается". А по мнению экспертов, Головкин на момент перерыва этих раундов вел 68-65.

В девятом раунде GGG очень мощно "насувал" Альваресу, причем в какой-то момент казалось, что этого натиска мексиканец может не выдержать. Но в ответ "Канело" смог провести свой удар, который пришелся точно в голову казахстанцу.

Очень красивый бокс показали Головкин и Альварес в десятом отрезке боя и по мнению большинства экспертов он остался за мексиканцем. Однако по раундам, по их мнению, впереди со счетом 97:93 казахстанец. Заключительный раунд очень хорошо начал Альварес, действуя первым номеров. Однако казахстанец показал, что ему это не страшно, и начал проводить свои атаки. 

В заключительном раунде Головкин и Альварес устроили настоящую "рубку", которую очень активно поддерживали болельщики на арене. А затем настало время назвать исход поединка судьям.  

Напомним, что накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, где показали одинаковый вес. Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем

Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес

  Комментариев: 82
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Игорь Куляшин Сегодня 10:00
Статус: МСМК
Рейтинг: 893
ГЕНА ПОБЕДИЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
Ответить 3
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 10:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1252
Канело повезло что судья ему один победу отдал
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 10:01
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1264
Вот это грабеж! Канело чисто выиграл! Головкин постоянно в молоко бил. Кто ему еще раунды засчитывал? Чисто решение для коммерции, чтобы еще бабла срубить
Ответить -10
 
Arlan Beybarys Сегодня 10:08
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1704
Шымкентский пацанчик,Открой глазки шире, или ты "эксперт диванный" совсем не сечешь))).Гена победил!
Ответить 1
 
Дмитрий Вразумихин Сегодня 10:14
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Arlan Beybarys, эксперт диванный как раз ты. Гена проиграл и это надо признать
Ответить -3
 
LEGENDA Сегодня 10:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
Arlan Beybarys, теперь точно не буду смотреть бои мешкобоя аххахаа
Ответить 0
 
Кобра Тигранович Сегодня 10:26
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Шымкентский пацанчик,
ты оказывается натуральный слепой го-дон!
Ответить 0
 
Канат Сарин Сегодня 10:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 160
Гена победил однозначно!
Ответить 0
 
Blackwolf ! Сегодня 10:06
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2546
Канат Сарин,ПОБЕДИЛ ГГГ И ДОНАЛЬД ТРАМБЫЧ ! ФАНАТ # 1 !!! НАШЕГО ЧЕМПА!!! НЕСМОГЛИ НАРКОТУЗЫ МЕКСИКИ ....ЗАБРАТЬ ПОБЕДУ ! ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ! ! !
Ответить 1
 
Сак-гунн-кыпсак-орда-кайсак-казах Сегодня 10:01
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
чуть чуть победил Гена !!! ничья !!!!
Ответить 0
 
Сак-гунн-кыпсак-орда-кайсак-казах Сегодня 10:03
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
думаю победил Гена, но Канело у себя, и праздник мексики по этому не хотели портить )))
Ответить 3
 
Donald Trump Сегодня 10:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Договорной бой 100%
Ответить 1
 
Руся Махамбетов Сегодня 10:01
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1155
Гена выйграл!!!
Ответить -1
 
Марат Галиев Сегодня 10:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1050
Слава богу что ничья, к сожалению Гена этот бой не выйграл((((
Ответить 0
 
Даурен брат Сегодня 10:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 253
Гена молодец!
Ответить 0
 
Хищник Хищников Сегодня 10:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1042
буки (букмекеры) куш сняли )))))))))))) ОЛДХ жулик 2 серии придумал сразу
Ответить 2
 
Бек.Qz Сегодня 10:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 214
бой был близкий 114-114
Ответить 0
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 10:03
Статус: Профи
Рейтинг: 396
Договорняк матч реванш
Ответить 3
 
GOD Сегодня 10:52
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Нурлан Оразбаев,другого комeнта от казаха и нe ожидал
Ответить 0
 
Ерлан Масалимов Сегодня 10:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 100
Когда я говорил ничья некоторые посмеялись а я был прав еще месяц назад.
Ответить 3
 
Éric Kim Сегодня 10:03
Статус: Профи
Рейтинг: 454
Вот С....ки . Ничью сделали хотя по подсчету Гена выиграл
Ответить -1
 
GOD Сегодня 10:47
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Éric Kim , помню ти бздeл что Альварeс нe дотянeт до eкватора)))
Ответить 0
 
Алтай Калимов Сегодня 10:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1818
Ёлки палки, ограбили Гены, рыжий на велосипеде на ночью наиграл что ли?
Ответить 2
 
Руся Махамбетов Сегодня 10:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1155
Гена однозначно выйграл!!!
Ответить -1
 
KAIRAT Сегодня 10:04
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6702
Головкин победил.он бил точнее.просто HBO был нужен их второй бой.финансово выгодный.
Ответить 1
 
The Ring Сегодня 10:04
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1985
Биг драма шоу
Ответить 1
 
Сергей Варчук Сегодня 10:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1133
Как ничья? Какая ничья??? Гена был лучше!!!
Ответить -1
 
Éric Kim Сегодня 10:04
Статус: Профи
Рейтинг: 454
Бабки решают, Гена при поясах, канело не проиграл, нас ждёт вторая серия!!!!
Ответить 4
 
Никита Журба Сегодня 10:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 916
Ждемс реванша!
Ответить 0
 
Алик Ансаров Сегодня 10:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 227
Пистец
Ответить 0
 
Ahiless Сегодня 10:06
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Первый судья дал 117-110 в пользу Канело, откуда такой подсчёт
Ответить 0
 
Алик Ансаров Сегодня 10:07
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 227
Мне кажется все заплонировано.бабки делают .справедливости нет
Ответить 2
 
Алик Ансаров Сегодня 10:07
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 227
Мне кажется все заплонировано.бабки делают .справедливости нет
Ответить 1
 
Ерлан Масалимов Сегодня 10:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 100
Гене дадут шанс стать абсолютом а потом он пояса продаст. И ПЕНСИЯ.
Ответить 3
 
Думан Сембаев Сегодня 10:10
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
Ерлан Масалимов,абсолютно с Вами согласен
Ответить 2
 
Даурен брат Сегодня 10:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 253
Бой был действительно хорош, Гена однозначно победил, ничего будем смотреть еще реванш!
Ответить 0
 
Омиржан Жубаниязов Сегодня 10:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 60
Теперь для вести.кз самая жаркая пора, миллион статей и интервью, о том, кто же всё таки победил)))
Ответить 2
 
Омиржан Жубаниязов Сегодня 10:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 60
Теперь для вести.кз самая жаркая пора, миллион статей и интервью, о том, кто же всё таки победил)))
Ответить 1
 
Думан Сембаев Сегодня 10:09
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
200% договорняк
Ответить 1
 
Григорий Краснощеков Сегодня 10:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1512
Не верю, что GGG сдулся, это чистый лохотрон по сценарию ОДЛХ и Гена, к сожалению, в нем участвовал. Будет реванш, ну и трилогия возможна. Теперь в боксе, да и не только, всё решают ДЕНЬГИ.
Ответить 2
 
LEGENDA Сегодня 10:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
Григорий Краснощеков, кому это нужно да ни кому не нужно скучный бой на милллион
Ответить 0
 
LEGENDA Сегодня 10:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
Григорий Краснощеков, Геннадий это лохотронщик запомни аххаххааа
Ответить 0
 
#23 Сегодня 11:19
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
Григорий Краснощеков,ты просто смешон. Запомни, Гена никогда не будет участвовать в договорняке. Не позорься
Ответить 0
 
Stanislav Сегодня 10:09
Статус: Профи
Рейтинг: 420
Канело вытащили! 117-110 это вообще жопа
Ответить 0
 
Абдрахман Тогызбаев Сегодня 10:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 116
Гена реванш керек емес саған
Ответить 1
 
Канат Дарбаев Сегодня 10:15
Статус: Дублёр
Рейтинг: 143
Гена победил, обидно
Ответить 0
 
Kylish Sakanov Сегодня 10:15
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
Конеш Гена победил Альварес восновном убегал из редка атакавал в начале каждого раунда и все больше нечего не показал мексиканец а Гена чемпион
Ответить -1
 
Иван Сидоров Сегодня 10:16
Статус: Профи
Рейтинг: 316
Согласен. Больше Гене не нужно выходить с ним, кондиции уже не те
Ответить 2
 
**Б@гл@н* * Сегодня 10:16
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 201
Судьи продажные
Ответить 1
 
**Б@гл@н* * Сегодня 10:17
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 201
Судьи продажные
Ответить -1
 
GOD Сегодня 11:03
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
**Б@гл@н* *, а когда Гeна вииграл в Джeйкобса, тогда судьи били нeпродажниe?))
Ответить 1
 
У М Сегодня 10:17
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
Супербой, Гена красавчик!!!
Ответить -2
 
Аззамжан Басанов Сегодня 10:19
Статус: Дублёр
Рейтинг: 124
Ждём реванша
Ответить 0
 
Аззамжан Басанов Сегодня 10:20
Статус: Дублёр
Рейтинг: 124
Бой очень классный
Ответить -2
 
Not Rated Сегодня 10:20
Статус: Профи
Рейтинг: 398
Если бы последний раунд Гена не нахватал, может быть тогда решение было бы другое
Ответить 0
 
Виталий Красовский Сегодня 10:22
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Всё, продано. Не парьтесь. А Гена был неважным что-то.
Ответить 1
 
#23 Сегодня 10:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
Ничья к сожалению справедливый результат. Очень жаль, все надеялись что Гена положит рыжего и закроет рты всем хейтерам... бой не был захватывающим и это плохо для ппв. я думаю что Гена сдал и не верю в то что будет лучше в реванше.
Ответить 1
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 10:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 794
Геннадий победил, здесь нет ничьи. Это видно не вооруженным глазом. Сегодня, завтра посчитают количество нанесенных ударов и обязательно выйдет так, что Геннадий выиграл с заметным преимуществом. Победа за нашим парнем!!! Алга Казахстан!!!
Ответить -2
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 10:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1264
Жомарт Габдуллин, ага, какой-нибудь компибокс посчитает все тычки и выяснится, что Головкин натыкал больше... но судьи не считают эти тычки
Ответить -2
 
#23 Сегодня 10:48
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
Шымкентский пацанчик,компьюбокс также считает силовые удары если что
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 11:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1264
#23, ну так по силовым Альварес и выиграл 114 на 110
Ответить 0
 
#23 Сегодня 12:26
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
Шымкентский пацанчик,балбес, силовые по голове 102-70 за Головкиным. Рыжий только по корпусу попадал
Ответить 0
 
есенгали уринов Сегодня 10:26
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 273
Эти судии отобрали у ковалёва, теперь отобрали уGGG
Ответить -2
 
#23 Сегодня 10:32
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
есенгали уринов,до боя все были уверены что если Канело просто достоит до гонга проигрывая, ему отдадут победу, и что для Гены единственный шанс это нокаут. В итоге мы увидели абсолютно равный бой, и Гена не проиграл. Так что вопросы к судейству просто смешны
Ответить 0
 
Marat* Сегодня 10:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1379
Боксировали два бойца, ничья, а победили букмекеры. Какое то двоякое ощущение после боя. Канело плакал, что ничья. Головкин радовался, что не проиграл. Судите сами.
Ответить 0
 
есенгали уринов Сегодня 10:28
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 273
Когда слышал что будет судить эти судии который судил уорд и ковалёва всё стало ясно
Ответить 0
 
Марат Ахметжанов Сегодня 10:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Ну хоть ничью дали эти продажные судьи,а могли как с Ларой поступить,я говорил,ОДЛХ сейчас самый прогрессирующий промоутер,красиво сделал второй бой
Ответить 0
 
GOD Сегодня 10:59
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Ну что скажитe, Альварeс мeшок? Головкин нокаутировал Альварeса? тeпeр ОРУ с вас)))
Ответить 0
 
Руслан Олжабаев Сегодня 10:33
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 241
GGGOLOV KINGGG победил , но судьи по указанию промоутеронеспрааведливую ничью в интересах продолжения битвы в виде второго финансово выгодного боя !!!
Ответить -1
 
Алишер Танатарулы Сегодня 10:36
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Если конело проиграл бы тогда в реванше был бы сторона В. Ничья значить конело все ещё сторона А. От этого выйграет только Оскар ака
Ответить 0
 
Арман Жахеев Сегодня 10:38
Статус: Юниор
Рейтинг: 93
Мда, Гена весь бой его мочил, и дали ничью. Победу стыдно видимо было давать))
Ответить 0
 
#23 Сегодня 10:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
Арман Жахеев,Гена очень мало сделал для победы, ни одного нокдауна или даже удара который бы потряс Сауля.
Ответить 1
 
Марат Жансеитов Сегодня 10:41
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Вот не понятно,почему Гена мало использовал джеб. Ведь джеб проходил и мало работал сериями,кот-е тоже проходили. Так же Гена зачем то пропускал удары,которые видел и мог от них уидти.
Ответить 0
 
Игорь Матвейчук Сегодня 10:42
Статус: Любитель
Рейтинг: 19
Коментатор лол на казспорте сказал что Гена победил
Ответить -1
 
Марат Ахметов Сегодня 10:43
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
ну признайте гена выглядел хуже
Ответить 1
 
Руслан Олжабаев Сегодня 10:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 241
Лучше выглядел GGG
Ответить -1
 
DialUP Сегодня 10:48
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 266
Бой разочаровал. Оба говорили будет драка. Говорили Хаглер Хирнс. Но сегодняшний бой и рядом не стоит с тем легендарным поединком. Все таки сегодня бокс это в первую очередь бизнес, деньги. Думаю НВО дало установку на этот результат. Далее сценарий очевиден. Гена забирает пояс у Билли Джо, Канело провожает на пенсию Котто. В мае 2018 второй бой между Геной и Канело, который уже раскрутят как бой за абсолютного чемпиона. Вот там уже думаю будет супер бой!
Ответить 1
 
GOD Сегодня 10:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
DialUP, ошибаeшся, на другой бой Гeну на пeнсию Альварeс отправит, как я писал ранee, Джeйкобс проиграeт, но продeржится 12 раундов, а в Альварeса Головкин нe вииграeт, мои прогнози сбились
Ответить -2
 
DialUP Сегодня 11:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 266
DialUP, Или наоборот. Так как Канело и Котто уже дрались, Гена в декабре с Котто, а Сауль с Билли Джо. Тем более президент ВБО очень любит Канело)). А в мае объединительный бой за абсолюта на синко де майо
Ответить 1
 
Бауржан Изделеуов Сегодня 10:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 190
Такие тупые и безграмотные комментаторы портили все впечатление от боя! Приходилось выключать звук! Щенячий восторг и ожидание нокаута, комментировать только в пользу гены и ничего толком не говорить о ходе боя! Ну а в концовке они да же не поняли решение судей и кричали -победа! После такого ляпа по хорошему их увольнять нужно!
Ответить 1
 
Бауыржан Молдабеков Сегодня 10:58
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Профи бокс это бизнес Гена и ОДЛХ бизнесмены ждите будеть трилогия, если Гена не устанеть от этого бизнеса
Ответить 0
 
Marat* Сегодня 11:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1379
точняк договорняк
Ответить 0
 