Видео самых впечатляющих моментов боя Головкин - "Канело" Альварес

Бой между боксерами завершился вничью.
Сегодня 10:25
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Представляем Вашему вниманию видео самых впечатляющих моментов в бою между казахстанцем Геннадием Головкин и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
Геннадий Головкин и Сауль "Канело" Альварес заявили о готовности провести реванш
Напомним, что Головкин и "Канело" Альваресом завершили бой вничью. Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. В итоге по одному рефери отдали победу каждому из бойцов, а один поставил ничью. Таким образом, Головкин сохранил свои титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.