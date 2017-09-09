Геннадий Головкин и Сауль "Канело" Альварес заявили о готовности провести реванш

Их первый поединок завершился вничью.
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- Ничья - это не моя вина. Посмотрите на мои пояса, я не проиграл - Головкин
- Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей
- Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью
Фото: HBOboxing
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) заявили о готовности провести реванш, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Об этом оба боксера сказали в ринге после завершения их первого поединка, состоявшегося утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. После 12 раундов судьи не смогли выявить победителя и объявили ничью.
Также Головкин отметил, что не проиграл, несмотря на ничью, добавив, что этот результат не его вина, так как он показал все, на что способен.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.
Добавим, что в их контракте был прописан пункт о реванше, которым в случае поражение мог воспользоваться только Альварес.
Об этом оба боксера сказали в ринге после завершения их первого поединка, состоявшегося утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. После 12 раундов судьи не смогли выявить победителя и объявили ничью.
Также Головкин отметил, что не проиграл, несмотря на ничью, добавив, что этот результат не его вина, так как он показал все, на что способен.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.
Добавим, что в их контракте был прописан пункт о реванше, которым в случае поражение мог воспользоваться только Альварес.