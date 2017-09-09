Геннадий Головкин и Сауль "Канело" Альварес заявили о готовности провести реванш

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:0
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Акжайык Шахтер
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 13:00
Барыс Сибирь 17:00
Авангард Югра 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:00
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Барыс Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Индивидуальная гонка. Финалы 18:05
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Обсуждаемые

Геннадий Головкин и Сауль "Канело" Альварес заявили о готовности провести реванш

Их первый поединок завершился вничью.

Ссылки по теме:

26 Комментариев
Фото: HBOboxing
Фото: HBOboxing
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) заявили о готовности провести реванш, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом оба боксера сказали в ринге после завершения их первого поединка, состоявшегося утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. После 12 раундов судьи не смогли выявить победителя и объявили ничью.

Также Головкин отметил, что не проиграл, несмотря на ничью, добавив, что этот результат не его вина, так как он показал все, на что способен.

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.

Добавим, что в их контракте был прописан пункт о реванше, которым в случае поражение мог воспользоваться только Альварес.
  Комментариев: 26
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Medet Сегодня 10:31
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Екеуі да мықты.
Ответить 2
 
LEGENDA Сегодня 10:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
Medet,этот бой еще раз доказывает что ггг бил мешков отборных до Джейкобса ))) а рвпался на саму ЛЕГЕНДУ ))))Генка отдыхай если что ))) Саульку одолей сперва аххахха
Ответить 1
 
Arlan Beybarys Сегодня 11:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1704
LEGENDA ,тебе дауну говорили,что не вина Гены,что топы бегали от него,хотя беслоезно дауну что-то втолковывать
Ответить -1
 
Murat Kulanbai Сегодня 11:49
Статус: Профи
Рейтинг: 320
Arlan Beybarys, Сауль не бегал, он раза 3-4 вызывал Головкина биться в "его" весе 155 ф. Головкин не соглашался и требовал биться в 160 ф. Каждый остался на своем.
Ответить 1
 
Medet Сегодня 10:32
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Екеуі де мықты боксшылар.
Ответить 2
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 10:32
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1515
Это не реванш,а продолжения боя,для выявления победителя!
Ответить 2
 
GOD Сегодня 11:11
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Жумабай Санкубаев, а гдe обeщаний нокаут?))) или хотя би нокдаун?:))
Ответить 1
 
KAIRAT Сегодня 10:32
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6702
Изначально HBO был выгоден продолжение этого супербоя.отсюда и итог этого боя.ограбили Гену.
Ответить 1
 
Nurlan Сегодня 10:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1042
ОДЛХ говорил 26 июня "Переговоры не были напряженными, просто все упиралось в детали. Одним камнем преткновения был вес. Мы ждали, чтобы "Канело" спустился в средний дивизион. Потому что для этого боя идеальное время. Головкин находится на своем пике, "Канело" тоже на рекордно высоком уровне. Кто знает, может, стоит организовать потом еще один бой. Это тип противостояния, которое требует трилогии. Это то же самое, когда вы думаете о Мохаммеде Али и Джо Фрейзере, или о Марко Антонио Баррере и Эрике Моралесе. Это точно такая же битва", - сказал Де Ла Хойя в интервью iFLV TV.
Ответить 2
 
Nurlan Сегодня 10:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1042
ОДЛХ и судьи были в одной лодке ..страховка для рыжего.....да и Гена странно почему удары пропускал которые видел ......кароч второй бой будет честный ...
Ответить 1
 
Blackwolf ! Сегодня 10:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2546
По тому , как зачитывали решения судей ....у ГГГ на плече были пояса и пЫжик сидел и не шибко возмущался ....ясно , что этот вечер ....ЗАПЛАНИРОВАНН , Т А К ! НУ , ЧТОЖЕ .....В ИСТОРИИ БОКСА ЕСТЬ ТРЕХ , ЧЕТЫРЕХ РЕВАННШНЫЕ БОИ !!! ВЫИГРЫВАЕТ БОКС И БОЛЕЛЬЩИКИ !!!! P.S..... НО ГЕННАДИЧ БЫЛ ТОЧНЕЕ .....ВСЕ ДЖЕБЫ В ФЕЙС РЫЖИКА !!!
Ответить 0
 
Альберт Сададинов Сегодня 10:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 131
Blackwolf !,джебы джебами а у альвареса лицо чище чем у гены стореет гена вот и все на пенсию надо
Ответить 1
 
Arlan Beybarys Сегодня 11:10
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1704
Альберт Сададинов,ошибаешься , разница между ними 7 лет,а рыжий больше вымотался
Ответить -1
 
Руся Махамбетов Сегодня 10:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1155
Если будет реванш, и такая же битва предстоит увидеть нам то судьи отдадут победу Канело. И больше реванша не будет
Ответить 3
 
Arlan Beybarys Сегодня 11:11
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1704
Руся Махамбетов,если будет реванш,то Гена будет боксировать в полную силу и победит беспорно.
Ответить 0
 
Адлен Еркенов Сегодня 10:39
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
Это бизнес. Все срубили хорошие деньги, в том числе и Гена. Реванш это еще раз возможность хорошо заработать. Это выгодно и Гене, пусть зарабатывает, чем он хуже Мейвезера. На счет прошедшего боя думаю так, Гена был убедительнее и увереннее, но пропускал много. Например, в начале 12 раунда подряд пропустил 7 ударов, а это же очки. Так что пожелаем земляку удачи на будущее и ждем продолжения
Ответить 2
 
Каппас Жакупов Сегодня 10:49
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1690
Грабёж средь белого дня! Гена победил, но судьи сделали своё!
Ответить 0
 
Rza Samar Сегодня 10:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Позор голден бой! Проплатили судьям!
Ответить 0
 
Boris Alimon Сегодня 10:52
Статус: Профи
Рейтинг: 488
Какой ещё реванш? Это рематч-rematch или реплэй-replay, как хотите. А реванш случается после поражения.
Ответить 1
 
Марат Ахметжанов Сегодня 10:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Мне кажется не судьи сделали ничью,а ОДЛХ и НВО
Ответить 1
 
Баур Иcтлеу Сегодня 10:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 190
Такие тупые и безграмотные комментаторы портили все впечатление от боя! Приходилось выключать звук! Щенячий восторг и ожидание нокаута, комментировать только в пользу гены и ничего толком не говорить о ходе боя! Ну а в концовке они да же не поняли решение судей и кричали -победа! После такого ляпа по хорошему их увольнять нужно!
Ответить 3
 
Адлен Еркенов Сегодня 11:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
Баур Иcтлеу, абсолютно согласен. Комментаторы с улицы, любители, невнятное мычание в одну сторону, нет никакого профессионального анализа. В конце вообще затухли. Неужели канал не мог пригласить знающего английский язык?
Ответить 1
 
Zico Zico Сегодня 10:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Теперь наверное организуют бои Головкин-Котто и Канело-Сондерс, а потом в мае бой за Абсолюта.
Ответить 2
 
Бауыржан Молдабеков Сегодня 11:09
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Договорняк болшье нет слов
Ответить 0
 
Timur Sultanov Сегодня 11:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 634
по 12 раунду что то не было видно, что рыжий вымотолся, он его активно начал и больше ударов нанес.
Ответить 1
 
Daulet Danishbayev Сегодня 12:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
Timur Sultanov ,Теперь никто не будет говорить, что у Альвареса физика слабая
Ответить 0
 