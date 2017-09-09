Ничья - это не моя вина. Посмотрите на мои пояса, я все еще чемпион, я не проиграл - Головкин

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 1:0
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Акжайык Шахтер
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 13:00
Барыс Сибирь 17:00
Авангард Югра 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:00
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Барыс Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
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Ничья - это не моя вина. Посмотрите на мои пояса, я все еще чемпион, я не проиграл - Головкин

Казахстанский боксер свел вничью бой с "Канело".

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22 Комментария
Фото: espn.com
Фото: espn.com
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, сохранивший титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, прокомментировал ничью с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Сегодня большой день для мексиканцев. Поздравляю их всех с Днем независимости. Мне нравится мексиканский стиль. Мне нравятся настоящие бои, я хотел показать Big Drama Show. Отдельное спасибо казахстанским фанатам "Алга жигиттер".

Ничья - это не моя вина. Я показывал все, что в моих силах. Посмотрите на мои пояса, я все еще чемпион, я не проиграл. Я сфокусирован на боксе", - сказал Головки после боя.

Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи дали ничью.

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.
  Комментариев: 22
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Комментарии

 
 
Руся Махамбетов Сегодня 10:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1155
Ты ВЫЙГРАЛ!!!
Ответить 2
 
*09|KeRei^KRG|09* Сегодня 10:20
Статус: Профи
Рейтинг: 333
Надо отдат должное Канело, держить удары, но, ГГГ держал ход поединка, по моему Гена выйграл минимальным примушеством! Ничя?! Думаю нет, выйграл ГЕНА, ударов было больше у ГГГ чем у КАНЕЛО. Ждем реванша)
Ответить 0
 
Daulet Danishbayev Сегодня 10:48
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
*09|KeRei^KRG|09*,Если бы не бизнес, вообще могли отдать победу Канело: в равных боях или даже немного проигрывая победу отдают Канело, а тут Головкин, от которого всегда ожидают только нокауты, минимум нокдауны, который ломает соперников, контролирует весь бой, растреливает когда захочет и как захочет на равных провел бой!!! Это шок для всех нас!!! Канело в плюсе, так как он был андердогом, многие давали ему мало шансов, а теперь он будто скала, которую не смог вынести Головкин.
П.С. Канело подготовится лучше к реваншу, так как он уже знает максимум Головкина, его все сильные и слабые стороны, на стороне Канело молодость - он будет прибавлять в физике и технике, теперь он не боится Головкина
Ответить 1
 
Daulet Danishbayev Сегодня 10:54
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
Daulet Danishbayev,Чисто психологически Головкину сложнее, так как он не сделал то, что должын был сделать. Я думаю, даже Котто захочет выйти против Головкина, и все больше экспертов теперь будут критиковать ГГГ и давать ему меньше шансов следующих боях
Ответить 0
 
Daulet Danishbayev Сегодня 11:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
Daulet Danishbayev,В Мексике сейчас праздник - Канело был на равных с монстром среднего веса - ГГГ!!!
П.С. Я по моему, лучше будет, если не сразу делать реванш, а провести в декабре бой с Сондерсом и стать абсолютом, а то с таким равным боксом следующий раз победу отдадут Канело. Вообще жесть ситуация для Гены! Будет траур, если Гена проиграет
Ответить 0
 
Arlan Beybarys Сегодня 10:58
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1704
Daulet Danishbayev,Вопрос еще в том,что Канело не боится теперь Гены, теперь он Гене можно будет его раскрыть, хотя Гена его и раскрыл,если бы не буки и день Независимости Мексики.Да и деньжат на обоих и на своих командмягко говоря никому не помешают.А возраст ,как видим,не помеха для Гены.
Ответить 0
 
Ernat Сегодня 10:22
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1737
Вот это бой!
Вот это напряжение!
С точки зрения бизнеса такое решение даже выгодно, только если РЕВАНШ будет в ближайшие полгода!
Ответить 1
 
Жасұлан Орынұлы Сегодня 10:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
Ответить -1
 
Абылай Жанибеков Сегодня 10:23
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Ждём следующий бой на май месяц следующий праздник мексов 2018 Головкин&Канело
Ответить 0
 
Нурлан Алиакбаров Сегодня 10:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1279
Бля, мне кажется бой договорной! Или я совсем не пони маю в боксе??? По балом Гена победил, но он почему то не добивал Саулешку, почему? Скорее бой договорной!
Ответить 0
 
LEGENDA Сегодня 10:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
Нурлан Алиакбаров,хоть тв и даун но правильно воспринял бой ))) Геннадий мешкобой , не мог себе представить что рыжий его удивил )))пахххахаа
Ответить -2
 
Arlan Beybarys Сегодня 11:06
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1704
LEGENDA ,Даун как раз ты сам,
Ответить 2
 
Николай Маков Сегодня 10:24
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Че за постанова? Америкосы ски!
Ответить -1
 
Talgat Kasenov Сегодня 10:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 933
Геннадий по идее выйграл бой. Канелло спас велосипед.
Ответить 0
 
Kylish Sakanov Сегодня 10:25
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
Договорной матч был походу нво. Хочет еще боя ихни все это решеат деньги сейчась
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 10:25
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6702
Биг драм шоу должен остаться в прошлом.пора забыть эту фразу.оппозиции сильные теперь.валить при первой же возможности соперников.
Ответить 2
 
Закер Сегодня 10:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 177
За только последний раунд дали ничью не справедливо получилься
Ответить -1
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 10:28
Статус: МСМК
Рейтинг: 794
Геннадий победил, нет никакого сомнения!! Количество ударов, которые подсчитают независимые судьи сегодня, завтра, обязательно покажут заметное превосходство нашего парня. Победа за нашим Геннадием!!! Алга, Казахстан!!
Ответить 2
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 10:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1252
да
Ответить 0
 
айдос Сегодня 10:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 151
Профбокс бизнес, ақша табу үшін тең қылып реванштан тағы пайда көру, это для них лучший вариант, Генаның жеңгені айқын.
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 10:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1690
Гена, ты победил!!!Но судьи-америкосы сделали своё дело!
Ответить 0
 
Ермек Сулейменов Сегодня 11:46
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Сауля хватает только на 30 сек в начале любого раунда потом он начинает уступать, дыхалка у него неважное думаю чем то болеет он. Атак по моему мнению Гена выиграл 7 или 8 раундов. Я согласен с Мений Пакьяо и остальными экспертами по боксу действительно надо уволить этого судью который поставил 118-110.
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