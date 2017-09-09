Ничья - это не моя вина. Посмотрите на мои пояса, я все еще чемпион, я не проиграл - Головкин

Казахстанский боксер свел вничью бой с "Канело".
Сегодня 10:16
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Фото: espn.com
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, сохранивший титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, прокомментировал ничью с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Сегодня большой день для мексиканцев. Поздравляю их всех с Днем независимости. Мне нравится мексиканский стиль. Мне нравятся настоящие бои, я хотел показать Big Drama Show. Отдельное спасибо казахстанским фанатам "Алга жигиттер".
Ничья - это не моя вина. Я показывал все, что в моих силах. Посмотрите на мои пояса, я все еще чемпион, я не проиграл. Я сфокусирован на боксе", - сказал Головки после боя.
Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи дали ничью.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.
"Сегодня большой день для мексиканцев. Поздравляю их всех с Днем независимости. Мне нравится мексиканский стиль. Мне нравятся настоящие бои, я хотел показать Big Drama Show. Отдельное спасибо казахстанским фанатам "Алга жигиттер".
Ничья - это не моя вина. Я показывал все, что в моих силах. Посмотрите на мои пояса, я все еще чемпион, я не проиграл. Я сфокусирован на боксе", - сказал Головки после боя.
Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи дали ничью.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.