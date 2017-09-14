"Головкин сильнее тем, что он казахстанец". Кайрат Боранбаев прибыл в Лас-Вегас поддержать боксера

Глава ФК "Кайрат" давно обещал приехать на бой GGG.
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Председатель Наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев с трибуны арены MGM Grand в Лас-Вегасе поддерживал чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина во время официального взвешивания с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что давно обещал казахстанскому боксеру посетить его поединок.
- Кайрат Советаевич, Вы впервые на бое Головкина?
- Да, в первый раз. Много раз обещали ему приехать. Наконец, собрались и приехали. Я еще привез гостей разных, все его давно поддерживают, один раз мы вместе ужинали, и после этого ребята приехали уже на третий бой его, а я - на первый. Все время что-то не получалось.
- Какие ожидания?
- Конечно, Гена выиграет! Мы за Гену, конечно! Реальный соперник, но, я думаю, Гена сам прекрасно понимает это. Уверен, он готов на 100 процентов.
- На Ваш взгляд, в чем сильнее Геннадий?
- В том, что он казахстанец. Большие традиции казахстанского бокса все-таки имеют свое значение.
Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем