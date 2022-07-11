"Я еду домой!". Рыбакина сделала заявление о Казахстане после триумфа на "Уимблдоне"

Елена Рыбакина после триумфа на "Уимблдоне"-2022 приедет в Казахстан, сообщает пресс-служба ФТК.

"Во вторник, 12 июля, в Нур-Султане у первой ракетки страны, чемпионки "Уимблдона"-2022 в одиночном разряде Елены Рыбакиной будет насыщенная программа. Ожидаются обязательная пресс-конференция с журналистами, встреча с юными спортсменами и с болельщиками", - говорится в сообщении.

"Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня "Уимблдоне". Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю, и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной", - заявила Елена Рыбакина.

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