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Реклама Новости спорта Теннис WTA Сегодня 12:55 Комментарии Видео полного матча, или как Рыбакина выбила вторую ракетку мира и сенсационно выиграла "Уимблдон" ©Reuters Представляем вашему вниманию видео полного матча, в котором первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу и сенсационно выиграла "Уимблдон". Как сообщают Vesti.kz, 23-летняя теннисистка в финале обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса. В Федерации тенниса России после этого успеха сделали заявление о том, будут ли переманивать уроженку Москвы в свою сборную. Поделиться в соц. сетях:







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