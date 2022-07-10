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Будет ли сборная России переманивать у Казахстана Елену Рыбакину?

Будет ли сборная России переманивать у Казахстана Елену Рыбакину?
©Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что в сборной этой страны не станут переманивать Елену Рыбакину, сообщает "Чемпионат".

Накануне уроженка Москвы, которая своих успехов добилась под флагом Казахстана и является его первой ракеткой, стала чемпионкой "Уимблдона"

Казахстан или Россия? Кто сделал Рыбакину звездой мирового тенниса

"Дело в том, что у нас есть правила: если ты заигран в командных соревнованиях, то за другую страну уже не можешь играть. Реально все зависит от игрока и от тех условий, которые предлагают. В свое время она перешла в Казахстан, потому что там предложили лучшие условия, чем тогда могли дать мы. К сожалению, вопрос был, как мне кажется, больше финансовый. Будем ли пытаться вернуть? Обратится - примем, не обратится - не примем. Мы же не люди, которые переманивают игроков", - сказал Тарпищев.

Напомним, что в финале "Уимблдона" Рыбакина обыграла Онс Жабер из Туниса, которая занимает второе место в мировом рейтинге.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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