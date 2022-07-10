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"Настоящая казашка". Тренер Рыбакиной - о гражданстве после победы на "Уимблдоне"

"Настоящая казашка". Тренер Рыбакиной - о гражданстве после победы на "Уимблдоне"
©Reuters

Тренер чемпионки Уимблдона-2022 казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорват Стефано Вуков заявил, что давно привык к спорным вопросам о смене ее гражданства, но она сама теперь чувствует себя "настоящей казашкой" сообщает агентство "Р-Спорт". 

"С тех пор, как в 2018 году Елена сменила спортивное гражданство с российского на казахстанское, мы привыкли к спорным вопросам, но, честно говоря, я не понимаю, что все под нее копают? В конце концов, это теннисисты. И флаг не имеет значения", - цитирует Вукова Tennis Majors.

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"У Елены долгая история взаимоотношения с Федерацией тенниса Казахстана, они очень помогли ей и поздравили с победой. Я уверен, что в этот момент она почувствовала себя настоящей казашкой", - добавил тренер.

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Напомним, Рыбакиной 23 года, она впервые в карьере играла в финале турнира "Большого шлема". В финале казахстанская теннисистка обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Полный матч можно посмотреть здесь. Казахстанка на пресс-конференции не смогла сдержать слез.

Елена является уроженкой Москвы, до 2018 года теннисистка представляла Россию. В июне 2018 года Рыбакина сменила спортивное гражданство на казахстанское. Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов рассказал, что Рыбакина хотела завершить карьеру в 18 лет: "Да, был такой период на теннисном пути Елены в возрасте 18 лет. Но мы сразу разглядели ее талант и очень рады, что смогли поддержать в нужную минуту, когда она, действительно, стояла на грани ухода из большого спорта".

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон Россия ФТК

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