"Большой провал России". Казахстан похвалили за поддержку Рыбакиной после ее триумфа на "Уимблдоне"

Известный журналист и редактор теннисного журнала Racquet Magazine Бен Ротенберг отреагировал на победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на "Уимблдоне", сообщают Vesti.kz.

Он отметил, что этот успех является показателем провала России.

Напомним, что в финале турнира 23-летняя Рыбакина, уроженка Москвы, обыграла вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

"Конечно, очень неловко, что после бана россиян москвичка забирает с собой титул победительницы "Уимблдона". На мой взгляд, это показатель большого провала России. Елена Рыбакина покинула российский теннис, потому что ее талант не поддержали и не признали. Россия сегодня проиграла. Казахстан выиграл", - написал Ротенберг в твиттере.

Obviously very awkward after banning Russians to have a Muscovite leave with the #Wimbledon title, but to my mind, this shows a great Russian failure.



Elena Rybakina left Russian tennis because they failed to support and recognize her talent.



Russia lost today. Kazakhstan won.