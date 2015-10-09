Соболенко сделала признание о Рыбакиной после финала Australian Open

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала своё поражение от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№5) в финале Открытого чемпионата Австралии-2026, передают Vesti.kz.

Рыбакина обыграла лучшую теннисистку мира и выиграла Australian Open

Эмоции после финала

"Даже в этом финале я чувствовала, что играла отлично. Я сделала всё, что могла. Сегодня она была лучшей. Мы поговорим с командой. Сейчас они пытаются меня избегать и уходить от меня, потому что понимают, что рядом со мной сейчас непросто", — сказала Соболенко.

О шансах и сопернице

Соболенко признала, что не использовала некоторые свои возможности:

"Она сыграла невероятный матч. Я старалась изо всех сил и боролась до последнего очка. У меня были свои шансы. Мне кажется, я упустила пару из них, но это же теннис — сегодня ты проиграл, завтра выиграешь. Надеюсь, в этом сезоне побед будет больше, чем поражений".

Рост уровня Рыбакиной

Соболенко отметила прогресс казахстанки:

"Я бы сказала, что она стала более уверенной в себе и без колебаний выполняет свои удары. У меня всё ещё были возможности, но её уровень был невероятным. Она играла более агрессивно и обрела уверенность в себе. Определённо, она стала лучшим игроком, и её победа на турнире "Большого шлема" — невероятное достижение".

О том, сколько Елена Рыбакина заработала за историческую победу на Australian Open, читайте здесь. Между тем Геннадий Головкин обратился к казахстанке после триумфа в Мельбурне.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!